Denuncian talas de árboles en diversas zonas del centro urbano de Marbella

Vecinos de Marbella denuncian la tala de árboles en una de las principales vías del centro urbano de Marbella. Critican también que la eliminación de la masa arbórea se produzca en un periodo marcado por las altas temperaturas en pleno verano.

Las talas han supuesto la eliminación de quince ejemplares de gran porte que estaban ubicados en la avenida Antonio Belón y su sustitución por árboles de dimensiones más reducidas.

El Ayuntamiento asegura que las talas se deben a una «actuación urgente motivada por razones de seguridad y sanidad vegetal» tras detectar la presencia de una especia de escarabajo que perfora al madera y transmite hongos.

Los árboles eliminados se han sustituido por ejemplares de una especie que, según el Ayuntamiento, se caracteriza por su buena adaptación a las condiciones climáticas locales y que captarán dióxido de carbono del aire.

IU denuncia nuevas talas de árboles en Marbella / L.O.

Críticas por la pérdida de sombra

El nuevo arbolado, señaló IU, tardará «años» en crecer y proporcionar la sombra que ofrecían los anteriores ejemplares en un contexto de cambio climático y de crecimiento de las temperaturas.

Las talas en la avenida Antonio Belón se suman a otras que el Ayuntamiento ejecutó en diferentes vías del centro urbano y en la avenida Trapiche, en el popular barrio de Miraflores.

En el distrito de Marbella Oeste, el Ayuntamiento ha talado siete árboles que contaban con una antigüedad de unos 30 años. En este caso, el Ayuntamiento ha sellado los alcorques de los árboles con baldosas, por lo que no repondrá los ejemplares eliminados.

«Directamente han desaparecido siete árboles que llevaban décadas formando parte de la calle. No solo no se han repuesto, sino que se han tapado los alcorques, lo que parece confirmar que el Ayuntamiento tampoco tiene previsto plantar nuevos ejemplares», señala IU.

La formación de izquierdas indica que la sombra que proporcionan los árboles reduce entre 20 y 30 grados la temperatura del suelo y el asfalto de la calle; y entre dos y ocho grados la temperatura del aire.

Nuevas denuncias por la eliminación de arbolado

«Con las olas de calor que ya sufrimos en Marbella, este tipo de actuaciones constituye un auténtico despropósito y va en contra de cualquier política medioambiental sensata y de las medidas necesarias para mitigar los efectos de la crisis climática», señala IU.

Las talas en ambas zonas de Marbella se produce semanas después de que vecinos y colectivos sociales denunciaran la eliminación masiva de árboles en el distrito de Las Chapas para liberar terreno para la construcción de edificios.