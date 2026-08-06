Juguetes, garrafas y botellas, residuos en las playas de la Costa del Sol

Las embarcaciones que gestiona la Mancomunidad de Municipios recogen restos de plásticos, maderas o algas en su labor de preservar las playas de la Costa del Sol, el principal atractivo de la comarca en verano.

Pero, junto a este tipo de residuos habituales en el litoral de la comarca, los barcos extraen del agua algunos de los artículos que emplean los usuarios para disfrutar más de la jornada de playa .

Juguetes, flotadores y envases en el agua

Los operarios han retirado de las aguas de Fuengirola juguetes o restos de envases de comida, mientras que, de las playas de Marbella, extrajeron palés de madera de gran tamaño, restos de una embarcación o elementos de juego de los bañistas.

Los usuarios de las playas de Casares se dejaron en la arena envases de comida, botellas y pequeños utensilios que terminaron en el agua. Por su parte, las embarcaciones retiraron de las aguas de Benalmádena boyas de barcos, envases de comida, flotadores, ropa y botellas de vidrio.

Operaciones de rescate

Los operarios de los barcos de la Mancomunidad, que estarán en servicio hasta septiembre, participaron también en las labores de salvamento de una familia que se encontraba en una embarcación que se hundía frente a las costas de Estepona y que fue remolcada hasta el puerto del municipio.

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Los operarios auxiliaron también a los usuarios de una moto acuática que quedó varada en el mar y, en Manilva, liberaron a un delfín atrapado en unas redes a la deriva.