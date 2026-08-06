Seguridad
La Policía Local mejora su formación con un sistema de realidad virtual
El sistema Octopus recreará escenarios policiales complejos y se incorporará progresivamente a la formación de la plantilla y de 25 nuevos agentes.
La Policía Local de Marbella mejorará su preparación y su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo con un sistema de entrenamiento que se basa en la realidad virtual.
El sistema Octopus permitirá que la plantilla de policías y la promoción de 25 agentes que se encuentra en proceso de incorporación realicen entrenamientos relacionados con la seguridad más próximos a la realidad de una ciudad como Marbella.
Formación progresiva para los agentes
Tras la formación inicial impartida al instructor responsable de la galería de tiro, el programa se extenderá de forma progresiva al resto de agentes. «El sistema reproduce situaciones de estrés y obliga a verbalizar órdenes y tomar decisiones en tiempo real, aspectos fundamentales para trasladar posteriormente ese aprendizaje a las intervenciones reales», señala el jefe de la Policía Local de Marbella, Francisco Florentino Ruiz.
El sistema de formación convierte a la Jefatura de la Policía Local de Marbella en la primera de Andalucía en disponer de una tecnología que está diseñada para recrear escenarios policiales complejos mediante experiencias inmersivas.
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