Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón en el CentroPrevención ante el calor extremoMaría Barranco, abanderada de la Feria de MálagaPrimera victoria en la pretemporada del Málaga CFYa hay empresa para el consultorio de CártamaObras residencia de mayores MarbellaSi el eclipse te pilla conduciendoEl Málaga CF convence ante el Al-Arabi catarí
instagramlinkedin

Deporte

Fisuras y desniveles en la pista de fútbol sala de El Arquillo, en San Pedro

Los desperfectos hacen que los usuarios sufran deslizamientos y resbalones

La pista de fútbol sala de San Pedro Alcántara

La pista de fútbol sala de San Pedro Alcántara / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ejecuta la renovación integral de la pista de fútbol sala del polideportivo El Arquillo, en San Pedro Alcántara. La actuación cuenta con una inversión municipal de 38.000 euros y un plazo de ejecución de tres semanas.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad de la instalación, solucionar los desperfectos ocasionados por la falta de mantenimiento y dotar al recinto de un pavimento con mejores prestaciones para la práctica deportiva.

Un pavimento más seguro

La superficie presenta fisuras, desniveles y un importante deterioro que afecta a la seguridad de los usuarios y provoca deslizamientos y resbalones.

Las obras incluyen la reparación de los desperfectos, la regularización de la superficie y la aplicación de un sistema de resinas homologadas para la práctica del fútbol sala. El tratamiento se realizará mediante varias capas de imprimación y un acabado de alta calidad, lo que garantizará una mayor durabilidad y un comportamiento óptimo de la pista.

«Se trata de un equipamiento muy popular, situado en una zona con una elevada concentración de viviendas y centros educativos, por lo que son muchos los niños y jóvenes que nos preguntan cada día cuándo podrán volver a utilizar la pista», señala el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

Tres espacios para la cantera

El proyecto incorpora una nueva distribución del espacio de juego, con el pintado de una pista central y dos pistas transversales.

Noticias relacionadas

Esta configuración permitirá adaptar la instalación a las necesidades de los equipos de cantera y facilitará un mayor aprovechamiento del recinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents