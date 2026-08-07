Deporte
Fisuras y desniveles en la pista de fútbol sala de El Arquillo, en San Pedro
Los desperfectos hacen que los usuarios sufran deslizamientos y resbalones
El Ayuntamiento de Marbella ejecuta la renovación integral de la pista de fútbol sala del polideportivo El Arquillo, en San Pedro Alcántara. La actuación cuenta con una inversión municipal de 38.000 euros y un plazo de ejecución de tres semanas.
Los trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad de la instalación, solucionar los desperfectos ocasionados por la falta de mantenimiento y dotar al recinto de un pavimento con mejores prestaciones para la práctica deportiva.
Un pavimento más seguro
La superficie presenta fisuras, desniveles y un importante deterioro que afecta a la seguridad de los usuarios y provoca deslizamientos y resbalones.
Las obras incluyen la reparación de los desperfectos, la regularización de la superficie y la aplicación de un sistema de resinas homologadas para la práctica del fútbol sala. El tratamiento se realizará mediante varias capas de imprimación y un acabado de alta calidad, lo que garantizará una mayor durabilidad y un comportamiento óptimo de la pista.
«Se trata de un equipamiento muy popular, situado en una zona con una elevada concentración de viviendas y centros educativos, por lo que son muchos los niños y jóvenes que nos preguntan cada día cuándo podrán volver a utilizar la pista», señala el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.
Tres espacios para la cantera
El proyecto incorpora una nueva distribución del espacio de juego, con el pintado de una pista central y dos pistas transversales.
Esta configuración permitirá adaptar la instalación a las necesidades de los equipos de cantera y facilitará un mayor aprovechamiento del recinto.
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