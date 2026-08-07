Prevén que las obras de la residencia de mayores de Marbella concluyan en octubre

Las dudas sobre el modelo de gestión de la residencia de mayores y su posible impacto en la calidad de los servicios marcan la recta final de las obras de uno de los equipamientos más reclamados durante años por los vecinos. El Ayuntamiento construye el centro en una parcela situada al norte del casco urbano de Marbella.

El Gobierno local prevé que las obras de una infraestructura cuya primera piedra se colocó en 2009 concluyan en octubre y que el equipamiento entre en funcionamiento durante 2027. Hasta entonces, el modelo de gestión del geriátrico centrará la polémica entre el Ejecutivo municipal y la oposición.

El Ayuntamiento mantendrá la titularidad

El Gobierno local ultima los pliegos con las condiciones que deberá cumplir la entidad encargada de gestionar el centro. Según sostiene, este sistema permitirá al Ayuntamiento de Marbella mantener la titularidad del equipamiento, aunque no su explotación.

El Ejecutivo municipal asegura que, para adjudicar las plazas, tendrá en cuenta a las personas mayores del municipio que se encuentren en situación de vulnerabilidad, aunque precisa que será «siempre de acuerdo con la normativa vigente». «La regulación de las plazas asociadas al sistema de dependencia se encuentra establecida por la legislación estatal y autonómica», señala el Gobierno local.

PSOE e IU proponen que el Ayuntamiento asuma la gestión directa para evitar que la cantidad y la calidad de los servicios queden condicionadas por criterios de rentabilidad económica.

«La gestión directa permitiría un mayor control de la calidad asistencial, la reinversión de los recursos en el propio servicio y mejores condiciones laborales para los trabajadores. Las plazas se tienen que adjudicar atendiendo a criterios de dependencia, necesidad social y capacidad económica», señala el PSOE.

IU sostiene que «privatizar» la gestión de un equipamiento con algo más de 70 plazas no garantiza el acceso del conjunto de la ciudadanía. La formación recuerda, además, que el precio de una plaza en un centro privado puede superar los 2.500 euros mensuales.

Una parcela cedida en 1992

La residencia se construye en una parcela de 10.000 metros cuadrados, cedida al Ayuntamiento en 1992 por una familia de Marbella con el compromiso de destinarla a un equipamiento para personas mayores. El complejo contará con zonas ajardinadas, dos edificios residenciales y habitaciones con baño propio e iluminación natural.