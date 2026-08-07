Renuevan el alumbrado en cuatro viales de San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado las obras de renovación integral del alumbrado público en cuatro importantes vías de la zona sur de San Pedro Alcántara. La actuación ha permitido instalar 39 nuevas farolas con tecnología LED de bajo consumo.

Los trabajos, con una inversión cercana a los 48.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, se han desarrollado en la avenida Salamanca, la avenida Santiago de Compostela, la calle Agricultor José Urbano y la calle Juan José Torquemada.

El nuevo equipamiento mejora la eficiencia energética y reduce tanto el consumo eléctrico como la contaminación lumínica. Las luminarias proporcionan una iluminación más uniforme y de mayor calidad, cuentan con una vida útil más prolongada y contribuyen a disminuir los costes de mantenimiento y de la factura energética.

Más de mil puntos de luz

La zona sur de San Pedro Alcántara cuenta con más de mil puntos de luz instalados durante la década de los noventa del siglo XX.

La antigüedad de su tecnología y su estado de conservación hacen necesaria su renovación, especialmente por el deterioro derivado de la proximidad al mar.