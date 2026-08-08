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Ayuda de 25.000 euros a la Asociación de Fibromialgia de San Pedro

La asociación atiende a 60 usuarios y destinará la subvención a atención psicológica, trabajo social, yoga y tratamientos para el bienestar muscular

Firma del acuerdo entre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la presidenta de la entidad, Teresa Barroso

Firma del acuerdo entre la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la presidenta de la entidad, Teresa Barroso / L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

La Asociación de Fibromialgia de San Pedro Alcántara (AFISAMP) recibirá una ayuda municipal de 25.000 euros tras suscribir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marbella para 2026.

La subvención permite asegurar el funcionamiento de unos servicios que resultan «fundamentales» para un colectivo que atiende a 60 usuarios.

Atención psicológica, trabajo social y actividades

«La financiación hace posible mantener la atención psicológica, el trabajo social, las clases de yoga, los tratamientos destinados al bienestar muscular y el resto de actividades que desarrollamos durante todo el año, por lo que prácticamente está comprometida desde el primer momento», señala la presidenta de la entidad, Teresa Barroso.

El colectivo, que completa sus recursos mediante iniciativas solidarias, trabaja diariamente para ofrecer un espacio de apoyo a quienes conviven con una enfermedad «que, en muchas ocasiones, continúa siendo poco comprendida», señala Barroso.

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«El contacto con otras personas en la misma situación supone un importante respaldo emocional», agrega.

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