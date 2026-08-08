Mejoran el mantenimiento de los contenedores en Marbella tras las críticas a la limpieza

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer que refuerza el servicio de mantenimiento de las islas de contenedores soterrados del municipio para tratar de «seguir mejorando» la limpieza urbana y conservar este tipo de infraestructuras.

El Gobierno local anunció la medida días después de que la asociación que representa a las pequeñas y medianas empresas del Casco Antiguo, una zona de atracción de turistas en Marbella y especialmente condicionada a la imagen del municipio, pidiera mejoras en el servicio de limpieza.

El dispositivo de limpieza del Ayuntamiento actúa sobre una red compuesta por cerca de 635 islas de contenedores soterrados distribuidas que aglutina 308 depósitos de basura orgánica; 111 de envases; 105 de vidrio; y 110 de papel y cartón.

Lavado, revisión y limpieza de los fosos

Las actuaciones incluyen el lavado interior y exterior de los contenedores; la limpieza técnica de los fosos; y la revisión de los sistemas de achique de agua.

Los trabajos permiten retirar restos acumulados en zonas de difícil acceso, prevenir la aparición de malos olores, evitar problemas derivados de la humedad y prolongar la vida útil de los equipos, según indicó el Ayuntamiento.

El dispositivo cuenta con un camión específico de lavado preparado para operar sobre los elementos exteriores de las islas soterradas y en el interior de los contenedores.

El vehículo se suma a los dos camiones destinados a las tareas de mantenimiento, revisión y reparación de las instalaciones soterradas, lo que permite diferenciar y reforzar cada una de las actuaciones necesarias para la conservación de las infraestructuras.

Las reclamaciones por la limpieza del Casco Antiguo

«El objetivo es que estas infraestructuras no solo funcionen correctamente, sino que también presenten unas condiciones adecuadas de limpieza, salubridad y seguridad», señala el delegado del Área, Diego López.

El anuncio de la puesta en funcionamiento del dispositivo para tratar de mejorar la conservación de las islas contenedores soterrados se produce días después de que Carola Herrero, la presidenta de Acoprocamar, asociación que representa a las pymes del Casco Antiguo, reclamara mejoras en el servicio de limpieza. «Se puede mejorar en limpieza», señaló Herrero, que aseguró que el Casco Antiguo «necesita estar impecable».

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Empresarios, vecinos y oposición han criticado también en los dos últimos años la falta de mantenimiento de las calles y plazas del municipio, especialmente en las épocas veraniegas, las de mayor afluencia de turistas.