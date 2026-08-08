Obras
Prevén para final de año la culminación de la mejora del Ayuntamiento de Marbella
Las actuaciones para reformar la Casa Consistorial de Marbella entran en su recta final
El Gobierno local de Marbella prevé que las obras de reforma de la Casa Consistorial, que encaran su última fase, concluyan a finales de año. La intervención permitirá modernizar uno de los principales edificios municipales, mejorar su eficiencia, reforzar la accesibilidad y adaptar sus espacios a las necesidades actuales de la administración, al tiempo que preserva los elementos de mayor valor patrimonial del inmueble.
Renovación de la climatización y mejora del aislamiento
La rehabilitación contempla la renovación integral de la climatización, la sustitución de la carpintería exterior para mejorar el aislamiento térmico y una nueva distribución que facilite el trabajo diario de los distintos servicios municipales.
Entre las principales actuaciones también figura la adaptación de la Casa Consistorial a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad contra incendios.
En este ámbito, se han incorporado nuevos sistemas de protección, que contempla una escalera de evacuación, y diferentes medidas de compartimentación para reforzar la seguridad de un edificio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados.
Renovación de las instalaciones interiores
La intervención en la Casa Consistorial comprende igualmente la renovación de las instalaciones interiores, incluyendo conducciones, materiales y distintos elementos constructivos.
El proyecto ha sido posible gracias a la obtención de financiación europea destinada a la modernización de equipamientos municipales.
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