Marbella habilita un punto de limpieza de proximidad para los barrios de Puya y Albarizas

El Ayuntamiento de Marbella ha impulsado las actuaciones para habilitar un punto de limpieza de proximidad en la calle Magallanes para prestar servicio a los barrios de Puya y Albarizas.

Las actuaciones servirán para ampliar un antiguo cuarto en este emplazamiento y acondicionarlo hasta alcanzar una superficie de 120 metros cuadrados, donde se habilitarán vestuarios masculinos y femeninos, almacén y oficinas para el personal del servicio municipal. La reforma tiene un plazo de ejecución de dos meses.

La medida busca mejorar la capacidad de respuesta del servicio y reducir los desplazamientos diarios de los operarios y favorecer una gestión más eficiente de los recursos, según señala el Ayuntamiento.

Reducirá desplazamientos

La puesta en marcha del punto de limpieza de proximidad impedirá que 30 trabajadores destinados a las zonas de Puya Albarizas tengan que desplazarse diariamente desde las instalaciones de Santa Marta para comenzar su jornada y regresar posteriormente a ese mismo punto para guardar el material.

El equipamiento permitirá que los operarios puedan guardar sus herramientas, utilizar los vestuarios e iniciar directamente la jornada desde el lugar donde desarrollan su actividad, evitando desplazamientos innecesarios cargando con carros o sopladores.

Emplazamientos como el parque de La Constitución, el barrio de Santa Marta y el distrito de Nueva Andalucía ya cuentan con espacios similares.