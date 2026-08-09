Limpieza
Marbella habilita un punto de limpieza de proximidad para los barrios de Puya y Albarizas
El equipamiento evitará que operarios de limpieza realicen desplazamientos innecesarios
El Ayuntamiento de Marbella ha impulsado las actuaciones para habilitar un punto de limpieza de proximidad en la calle Magallanes para prestar servicio a los barrios de Puya y Albarizas.
Las actuaciones servirán para ampliar un antiguo cuarto en este emplazamiento y acondicionarlo hasta alcanzar una superficie de 120 metros cuadrados, donde se habilitarán vestuarios masculinos y femeninos, almacén y oficinas para el personal del servicio municipal. La reforma tiene un plazo de ejecución de dos meses.
La medida busca mejorar la capacidad de respuesta del servicio y reducir los desplazamientos diarios de los operarios y favorecer una gestión más eficiente de los recursos, según señala el Ayuntamiento.
Reducirá desplazamientos
La puesta en marcha del punto de limpieza de proximidad impedirá que 30 trabajadores destinados a las zonas de Puya Albarizas tengan que desplazarse diariamente desde las instalaciones de Santa Marta para comenzar su jornada y regresar posteriormente a ese mismo punto para guardar el material.
El equipamiento permitirá que los operarios puedan guardar sus herramientas, utilizar los vestuarios e iniciar directamente la jornada desde el lugar donde desarrollan su actividad, evitando desplazamientos innecesarios cargando con carros o sopladores.
Emplazamientos como el parque de La Constitución, el barrio de Santa Marta y el distrito de Nueva Andalucía ya cuentan con espacios similares.
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