El restaurante de la Costa del Sol que te lleva directo al sur de Italia

El sabor más característico del sur de Italia se puede degustar este verano en el sur de la península Ibérica. El restaurante italiano del hotel Mett Marbella - Estepona, Isola, ofrece a huéspedes y comensales una experiencia gastronómica inspirada en las tradiciones culinarias del sur de Italia, una región marcada por la calidad de sus ingredientes, su riqueza gastronómica y su estrecha relación con el mar.

La propuesta gastronómica de Isola combina el respeto por la receta tradicional y la sensibilidad contemporánea en una atmósfera relajada y elegante en uno de los emplazamientos más atractivos de la Costa del Sol.

«Isola pone en valor algunos de los sabores más representativos de Italia ofreciendo un viaje gastronómico de pasta casera y clásicos italianos. Isola presenta una deliciosa selección de platos italianos favoritos», señala la dirección del establecimiento gastronómico del hotel costasoleño.

La carta comienza con una selección de entrantes que reflejan la frescura y el carácter mediterráneo de la cocina italiana, con propuestas como la burrata con tomates de temporada y pesto de albahaca, el tartar de atún con gazpacho y fresas o el carpaccio de lubina con cítricos y almendras.

Las pastas ocupan un lugar protagonista dentro de la carta, lo que refleja la tradición artesanal de la cocina italiana a través de elaboraciones como los tortelli de ricotta y espinacas, el risotto de azafrán y carabineros o los spaghetti alla carbonara con guanciale y pecorino.

Equilibrio entre tradición y producto

Los platos principales reflejan el equilibrio entre tradición y producto mediterráneo, con recetas como el pulpo a la parrilla con hummus de garbanzo, la dorada al estilo acqua pazza o la clásica cotoletta de ternera a la milanesa, y opciones como la parmigiana de berenjena y diferentes carnes.

Y, por supuesto, no podía la repostería italiana para el final dulce de la velada, con clásicos como el tiramisú o la tarta de queso de pistacho; y una carta de vinos italianos procedentes de algunas de las regiones vinícolas más emblemáticas del país.

«Isola se ha consolidado como un espacio donde la cocina italiana se interpreta desde una perspectiva actual, pero manteniendo intactos los valores que la han convertido en una de las más apreciadas del mundo», destaca la dirección del establecimiento.