Sucesos
Desmantelado en el centro de Marbella un coffee shop en el que se vendían drogas
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y ha intervenido distintas cantidades de hachís, marihuana, porros elaborados y más de 32.000 euros en efectivo
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por presuntamente distribuir drogas en un coffee shop de Marbella. El operativo ha supuesto dos registros, uno en el establecimiento y otro en la vivienda de los principales responsables de la trama, interviniendo los agentes 3,41 kilos de marihuana, 1,55 kilos de hachís, medio centenar de porros, una veintena de vapeadores con THC, más de 32.000 euros en efectivo, dos vehículos a motor y cuatro relojes de alta gama, entre otros efectos de interés para la investigación.
La operación Barrio, llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes II de la Comisaría de Marbella, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban cómo en un coffee shop del centro de la ciudad se distribuían drogas de manera "reiterada y sistemática". Las gestiones policiales permitieron identificar a las personas implicadas en la actividad, entre ellos los principales encargados de la gestión de un club que funcionaba bajo el amparo de una supuesta asociación de consumo de cannabis.
Hachís en el congelador
La investigación concluyó con la localización y detención de dos personas al frente del establecimiento en el momento del registro y otros tres arrestados en su domicilio particular, estos últimos considerados encargados de la gestión del club. En la vivienda de los cabecillas se intervinieron 11 tabletas de hachís camufladas en envoltorios de chocolatinas que estaban ocultas dentro de un congelador, así como más de 32.000 euros en billetes.
El resto de la droga dosificada se hallaba en el local. La Comisaría Provincial ha añadido que la unidad investigadora ha solicitado a la autoridad judicial competente la clausura cautelar del establecimiento público, mientras que la Policía Local ha pedido vía administrativa el cese de la actividad en el local.
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