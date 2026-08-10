Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consumo de agua embalsadaFuturo Parque de los Baños del CarmenRechazo a las obras del paseo de PedregalejoLa vivienda nueva se disparaTamese, orígenes de la industria metalúrgicaAtropello en la A-7Sierra de las NievesÚltima semana de pretemporada del Málaga CF
instagramlinkedin

Sucesos

Desmantelado en el centro de Marbella un coffee shop en el que se vendían drogas

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y ha intervenido distintas cantidades de hachís, marihuana, porros elaborados y más de 32.000 euros en efectivo

Resultado de los registros.

Resultado de los registros.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por presuntamente distribuir drogas en un coffee shop de Marbella. El operativo ha supuesto dos registros, uno en el establecimiento y otro en la vivienda de los principales responsables de la trama, interviniendo los agentes 3,41 kilos de marihuana, 1,55 kilos de hachís, medio centenar de porros, una veintena de vapeadores con THC, más de 32.000 euros en efectivo, dos vehículos a motor y cuatro relojes de alta gama, entre otros efectos de interés para la investigación.

La operación Barrio, llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes II de la Comisaría de Marbella, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban cómo en un coffee shop del centro de la ciudad se distribuían drogas de manera "reiterada y sistemática". Las gestiones policiales permitieron identificar a las personas implicadas en la actividad, entre ellos los principales encargados de la gestión de un club que funcionaba bajo el amparo de una supuesta asociación de consumo de cannabis.

Hachís en el congelador

La investigación concluyó con la localización y detención de dos personas al frente del establecimiento en el momento del registro y otros tres arrestados en su domicilio particular, estos últimos considerados encargados de la gestión del club. En la vivienda de los cabecillas se intervinieron 11 tabletas de hachís camufladas en envoltorios de chocolatinas que estaban ocultas dentro de un congelador, así como más de 32.000 euros en billetes.

Noticias relacionadas y más

El resto de la droga dosificada se hallaba en el local. La Comisaría Provincial ha añadido que la unidad investigadora ha solicitado a la autoridad judicial competente la clausura cautelar del establecimiento público, mientras que la Policía Local ha pedido vía administrativa el cese de la actividad en el local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents