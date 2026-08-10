La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite

Las estrellas del festival de música Starlite apagaron anoche sus voces y se bajaron del escenario de la cantera de Nagüeles para, junto a personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad, entonar el mismo canto solidario en una de las noches más mágicas de los veranos en la Costa del Sol.

Valeria Mazza, una de las presentadoras de la velada. / Marcel Vidal

La gala Starlite, presentada por Valeria Mazza y Bertín Osborne, estuvo inspirada en esta edición en el espíritu hippie de Peace and Love en un momento en el que el mundo necesita de espacios de encuentro, convivencia y esperanza.

El ambiente y el código de vestimenta de un evento solidario cuyos anfitriones fueron el actor y director malagueño Antonio Banderas y la empresaria filántropa Sandra García-Sanjuán evocaron el movimiento que convirtió en la década de los 60 del siglo XX́ el amor, la libertad y el respeto en un símbolo universal, lo que reflejó la esencia de una gala que, desde hace diecisiete años, demuestra que la cultura, la música y la solidaridad pueden convertirse en motores reales de transformación social.

«El deseo que pido es que las cosas vayan bien, que haya salud. Si tengo salud, todo lo demás irá viniendo», señaló Banderás. Durante la gala, el actor se mostró satisfecho de vivir en Málaga. «Si tienes el sello de Hollywood, puedes estar trabajando en tu país. Yo sigo trabajando a las órdenes de Hollywood pero quería vivir en mi casa y llevar adelante un proyecto teatral que, en los tiempos que corren, tiene mucho sentido con las altas tecnologías», agregó.

Entre los invitados a la gala figuraban los artistas Michael Bublé, Melendi, Joaquín Cortes o Miguel Poveda; la política Reyes Maroto; o celebridades como Irene Villa, Gunilla Von Bismarck, Fernando Sanz, Telma Ortiz Rocasolano o Agustín Bravo.

Valeria Mazza, Sandra García-San Juan, Michael Bublé y Luisana Lopilato. / L.O.

La recaudación de la gala, uno de los eventos solidarios que más fondos logra en la Costa del Sol y que más rostros conocidos moviliza verano tras verano, se destinará a las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Lágrimas y Favores, fundada por Antonio Banderas en 2010, apoya la labor social de las cofradías malagueñas; mientras Niños en Alegría, creada en 2003 por Sandra García-Sanjuán y Alejandra Alemán, ha construido 41 escuelas en diferentes municipios de México en las que han estudiado más de 75.000 menores de familias en riesgo de exclusión social.

Por su parte, el CAF cuenta con un fondo para apoyar la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos que devastaron a buena parte del país a finales de junio y que han dejado, de momento, más de 6.000 fallecidos.

La artista Estrella Morente, una de las premiadas en la gala. / MARCEL VIDAL

Estrellas con luz propia

En el transcurso de la gala, Starlite reconoció a la artista Estrella Morente por convertir su voz en una de las grandes embajadoras del flamenco contemporáneo; el abogado y empresario hispanovenezolano Jorge Neri, promotor de una forma de entender el liderazgo que transforma desafíos en oportunidades; Eglantina Zingg, por su capacidad de transformar el talento y liderazgo en oportunidades reales para las personas más necesitadas; Plácido Domingo, por su compromiso por generar oportunidades a jóvenes con talento; Luisana Lopilato, por poner su notoriedad al servicio de las personas más necesitadas; y el empresario Enrique Riquelme, que compitió contra Florentino Pérez por hacerse con la presidencia del Real Madrid a inicios de verano y que, al frente de la Fundación Cox, impulsa proyectos de desarrollo sostenible en más de 30 países.

Cultura, música y fragancias

En el transcurso de una gala que estuvo amenizada por Juanma Restrepo, Bertín Osborne, Sophie Rodríguez, Juan Peña y Los Alpresa, la organización subastó y rifó diferentes objetos y experiencias relacionadas con el mundo de la cultura, la música y el bienestar y la belleza, como la asistencia a un evento exclusivo con Joaquín Cortés, visitas a exposiciones de Joan Miró o viajes a Capri. El menú, cuyo plato principal fue una carrillada de ternera con puré de raíces, zanahorias baby glaseadas, salsa de soja y miel de flores, estuvo maridado con cuatro vinos, dos de ellos de edición especial para Starlite.