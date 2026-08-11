Los caricaturistas vuelven al paseo marítimo de Marbella tras dos temporadas vetados

Los caricaturistas vuelven a dibujar a vecinos y visitantes en verano en el paseo marítimo de Marbella, una de las zonas de mayor atracción turística del municipio, tras dos temporadas vetados desde que el Ayuntamiento se negara a concederles las autorizaciones.

El Consistorio recupera la actividad artística en el último verano antes de las elecciones municipales previstas para mayo de 2027 y devuelve al frente litoral una imagen vinculada desde hace décadas al turismo y la vida cultural de Marbella.

«Esperamos que esta nueva etapa tenga continuidad y nos permita seguir dibujando sonrisas en Marbella durante los próximos años», señala Daniel Segarra, uno de los artistas que lideró en 2025 la reivindicación para que el Ayuntamiento renovara las autorizaciones.

«Marbella recupera una propuesta cercana que aporta color, entretenimiento y vida al paseo marítimo. Es un arte realizado en directo, cara a cara y por manos humanas que, en plena era de la inteligencia artificial, mantiene el valor irrepetible del gesto, la mirada y el talento del artista», agrega.

También Jorge Ganderatz, uno de los caricaturistas más emblemáticos de Marbella y Puerto Banús -comenzó a dibujar en la localidad en 1986-, recupera sus lápices y vuelve a instalar su caballete frente al mar. «La caricatura callejera es también un atractivo turístico y cultural que forma parte de la personalidad de la ciudad», explica.

Entre los caricaturistas que desarrollan su labor en Marbella figuran algunos que han trabajado para la Liga de Campeones de fútbol o para grandes empresas internacionales.

«Estamos constantemente yendo a Barcelona o Madrid por trabajo y pagamos la cuota de autónomos los doce meses del año para hacer nuestra actividad artística», señaló Segarra en los meses en los que pedía al Ayuntamiento que renovara las autorizaciones, solicitud que el colectivo de artistas comenzó después de que un policía local expulsara a un caricaturista de la ubicación en el paseo marítimo en la que llevaba trabajando desde hacía más de diez años.

Los artistas tacharon de «injusto» que el Consistorio no les renovara las licencias para ejercer una actividad laboral «que no genera ruidos ni molestias a los vecinos y que cuenta con una importante aceptación entre los vecinos y turistas».

También la Asociación de Caricaturistas Españoles pidió al Ayuntamiento que renovara las licencias y permitiera a los artistas desarrollar su labor en el paseo marítimo.