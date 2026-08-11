Marbella impulsa su oferta de turismo de golf en la cita escocesa del Legends Tour

El Ayuntamiento de Mabella ha promocionado la imagen turística del municipio en la celebración del ‘Staysure PGA Seniors Championship’, la cita más importante de todo el circuito del ‘Legends Tour’ de golf que se disputa en la ciudad escocesa de Aberdeen y que reúne a relevantes figuras del golf internacional, profesionales del sector y numerosos aficionados y visitantes.

Durante la celebración del evento, la delegación local ha mantenido entrevistas con los organizadores del ‘Legends Tour’ para explorar nuevas oportunidades de promoción y proyección internacional de Marbella vinculadas a este sector.

Además, la ciudad ha contado con un espacio promocional propio en el recinto, un punto de información a través del que se ha podido contactar directamente con «numerosos» profesionales y aficionados, señala el Ayuntamiento.

La acción desarrollada en Aberdeen forma parte de la estrategia para intentar consolidar a Marbella como uno de los principales destinos europeos de turismo de golf, aprovechando la capacidad de este deporte para atraer visitantes de alto valor, especialmente fuera de los meses de mayor actividad turística.

El municipio, como el resto de la Costa del Sol, cuenta con una amplia oferta de campos de golf, establecimientos hoteleros, restauración, ocio, bienestar y servicios complementarios que permiten convertir la práctica deportiva en una experiencia turística integral.