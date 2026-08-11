Dónde ver el eclipse solar en Marbella: El Ayuntamiento recomienda las playas de Cabopino y El Cable y el Paseo Marítimo

Marbella se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto uno de los grandes fenómenos astronómicos del año. El eclipse solar comenzará en el municipio alrededor de las 19.43 horas y alcanzará su punto máximo entre las 20.38 y las 20.39 horas, cuando la Luna llegará a ocultar aproximadamente el 94% del disco solar.

Aunque la ciudad queda fuera de la franja de totalidad que atravesará el norte de España, el elevado grado de ocultación permitirá apreciar una notable disminución de la luz ambiental. Entre los mejores lugares para seguir el eclipse para el Ayuntamiento de Marbella se encuentran las playas de Cabopino y El Cable, así como distintos puntos del paseo marítimo entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, según las recomendaciones del Consistorio marbellí realizadas este martes. "Todos ellos cuentan con espacios abiertos y orientación favorable hacia el oeste".

Playa de Cabopino. / La Opinión

La principal dificultad será, precisamente, la escasa altura del Sol sobre el horizonte durante el momento de máxima ocultación. El astro estará a poco más de seis grados de altura y en dirección oeste-noroeste, por lo que será fundamental elegir un lugar con el horizonte completamente despejado.

Edificios, árboles, palmeras, chiringuitos, mástiles o incluso pequeñas elevaciones del terreno pueden bloquear la visión en los minutos decisivos. Por este motivo, se aconseja comprobar previamente el lugar elegido a una hora similar a la prevista para el eclipse.

La mejor hora para ver el eclipse en Marbella

El tramo de mayor interés se concentrará entre las 20.25 y las 20.50 horas, aunque el eclipse continuará hasta aproximadamente las 21.13 horas, prácticamente coincidiendo con la puesta de Sol.

Las condiciones meteorológicas serán, en principio, favorables. La previsión apunta a cielos despejados, sin lluvias y temperaturas de entre 25 y 32 grados, lo que facilitará la observación siempre que se cuente con una línea de visión clara hacia el oeste.

Personas con gafas de eclipse / SITEMINDER

Gafas homologadas y nada de filtros caseros

La principal recomendación de seguridad es no mirar nunca directamente al Sol sin protección específica. Para observar el eclipse deben utilizarse gafas homologadas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2, adquiridas a través de distribuidores fiables y sin arañazos, perforaciones o desperfectos.

Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los negativos fotográficos, los discos compactos y otros métodos caseros no ofrecen protección suficiente y pueden causar daños oculares graves e irreversibles.

Tampoco debe mirarse al Sol a través de cámaras, teléfonos móviles, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Las gafas para eclipses protegen en la observación directa, pero no hacen seguro el uso de instrumentos ópticos sin la protección adecuada.

En el caso de los menores, se recomienda que permanezcan en todo momento bajo supervisión de un adulto.

Llegar con tiempo y respetar el entorno

Quienes se desplacen hasta la costa para seguir el eclipse deberán hacerlo con suficiente antelación y evitar aparcar en lugares indebidos o ocupar accesos de emergencia, arcenes, calzadas o zonas dunares protegidas.

También se aconseja llevar agua, protección solar y sombrero, además de retirar todos los residuos una vez finalizada la observación.

El eclipse de este 12 de agosto de 2026 será además el primero de una serie de fenómenos astronómicos destacados visibles desde España. El 2 de agosto de 2027, Marbella tendrá la oportunidad de contemplar un nuevo eclipse solar, esta vez en su fase de totalidad.