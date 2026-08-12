Gestión
Marbella rescata por un millón de euros un aparcamiento de 275 plazas en pleno centro de San Pedro
El Ayuntamiento de Marbella asegura que destinará una partida de un millón de euros para recuperar el equipamiento, de 275 plazas, ubicado en centro de la localidad
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), anunció este martes que el Ayuntamiento destinará un millón de euros para que el Consistorio rescate y pase a gestionar de forma directa el aparcamiento soterrado de la plaza de Istán, de 275 plazas, uno de los de mayor capacidad del centro urbano de San Pedro Alcántara.
La partida económica, que la Corporación local aprobará en un pleno de carácter extraordinario que celebrará en el transcurso de agosto, procede de la participación de Marbella en los ingresos del Estado, que transfiere el Gobierno central.
«Vamos a disponer de un montante extraordinario para recuperar este aparcamiento y evitar que pase a otras manos privadas, de manera que vuelva a ser plenamente público y se integre en nuestro patrimonio municipal», señaló la regidora.
Del total de plazas del aparcamiento, cerca de 200 se encuentran alquiladas en diferentes regímenes. Los abonados seguirán utilizando sus estacionamientos y pagando en las mismas condiciones mientras el Ayuntamiento materializa la incorporación del aparcamiento al patrimonio municipal, tramite que prevé culminar antes de que concluya el año.
Tras terminar el procedimiento, el Ayuntamiento estudiará distintas fórmulas para gestionar las plazas disponibles y analizará la posibilidad de mantener los actuales modelos para los arrendatarios y destinar las aproximadamente 75 restantes a rotación o valorar «otras modalidades de explotación», señaló la regidora.
El Ayuntamiento cedió a una empresa en 2009 la construcción del equipamiento y su explotación durante 40 años.
La empresa entró en concurso de acreedores, lo que abrió un proceso administrativo, económico y concursal. La deuda de la concesionaria la asumió una entidad financiera, ente con la que el Ayuntamiento negocia la operación de rescate del aparcamiento.
El Gobierno local anunció en 2019 el inicio del expediente para que el Ayuntamiento rescatase el aparcamiento, con el objetivo de que el trámite quedara resuelto antes de la primavera de 2020. Pero la operación fracasó.
Opción Sampedreña reclamó en 2021 que el Ayuntamiento rescatara la concesión del aparcamiento tras los «continuados incumplimientos» de la concesionaria, ya entonces en concurso de acreedores.
Si el rescate del aparcamiento prospera, la medida podría servir para solucionar la falta de estacionamientos en un municipio en el que la movilidad es uno de los grandes problemas sociales.
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