Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en MálagaPrimera mujer sepulturera de Vélez-MálagaMejor chiringuito de España en Málaga según ForbesEl Málaga CF vuelve a la Rosaleda contra el FulhamLos VTC amenazan con denunciar al Ayuntamiento de MálagaAvanza el nuevo hospital frente a la RosaledaEl homicida de Marbella y la víctima se habían denunciadoReforma de la Alameda de Antequera
instagramlinkedin

Juventud

Organizan un evento para impulsar el talento joven de Marbella

La batalla de gallos 'Ring Battle Showcase' reunirá rap improvisado, música, arte urbano y moda el 22 de agosto en Nueva Andalucía

El grafiti será uno de los protagonistas de este evento.

El grafiti será uno de los protagonistas de este evento. / ZUNDER PALENCIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

Nueva Andalucía será escenario el 22 de agosto de la batalla de gallos ‘Ring Battle Showcase’, una cita que combinará rap improvisado, música, arte urbano y moda.

El aparcamiento del Centro Polivalente albergará una programación que comenzará a las 17.30 horas y que incluirá, además de la competición, actuaciones, sesiones de pinchadiscos, grafiti y puestos de marcas locales de ‘streetwear’.

La propuesta se completará de forma paralela con un mural destinado al grafiti, puestos de moda urbana y servicio de barra, configurando un espacio alrededor de las distintas manifestaciones de esta cultura.

La actividad está abierta a todas las edades y quienes deseen competir también pueden formalizar previamente su participación mediante mensaje directo a través de las redes sociales de la organización.

Noticias relacionadas

Las batallas enfrentarán a dos participantes que deberán improvisar sus respuestas siguiendo diferentes patrones y rondas. La rapidez mental, la agilidad, los reflejos y la capacidad de réplica serán algunos de los aspectos valorados, junto a la coherencia de las letras y la rima.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite
  2. Susto en una playa de Málaga: un enorme pez sigue a un bañista y acaba varado en la orilla
  3. La Mancomunidad de Municipios saca del agua de la Costa del Sol juguetes, palés y hasta un delfín atrapado
  4. Dónde ver el eclipse solar en Marbella: El Ayuntamiento recomienda las playas de Cabopino y El Cable y el Paseo Marítimo
  5. Cuando Marbella fue la capital de la provincia
  6. El restaurante de la Costa del Sol que te lleva directo al sur de Italia
  7. El Lago Club: la playa interior de la Costa del Sol con con lago navegable, kayak y paddle surf
  8. El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

Marbella rescata por un millón de euros un aparcamiento de 275 plazas en pleno centro de San Pedro

Marbella rescata por un millón de euros un aparcamiento de 275 plazas en pleno centro de San Pedro

Organizan un evento para impulsar el talento joven de Marbella

Organizan un evento para impulsar el talento joven de Marbella

El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua

Dónde ver el eclipse solar en Marbella: El Ayuntamiento recomienda las playas de Cabopino y El Cable y el Paseo Marítimo

Dónde ver el eclipse solar en Marbella: El Ayuntamiento recomienda las playas de Cabopino y El Cable y el Paseo Marítimo

Los caricaturistas vuelven al paseo marítimo de Marbella tras dos temporadas vetados

Los caricaturistas vuelven al paseo marítimo de Marbella tras dos temporadas vetados

Marbella impulsa su oferta de turismo de golf en la cita escocesa del Legends Tour

Marbella impulsa su oferta de turismo de golf en la cita escocesa del Legends Tour

Susto en una playa de Málaga: un enorme pez sigue a un bañista y acaba varado en la orilla

Susto en una playa de Málaga: un enorme pez sigue a un bañista y acaba varado en la orilla

Antonio Banderas, a corazón abierto en su 66 cumpleaños: confiesa que está deseando ser abuelo

Antonio Banderas, a corazón abierto en su 66 cumpleaños: confiesa que está deseando ser abuelo
Tracking Pixel Contents