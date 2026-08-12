Organizan un evento para impulsar el talento joven de Marbella

Nueva Andalucía será escenario el 22 de agosto de la batalla de gallos ‘Ring Battle Showcase’, una cita que combinará rap improvisado, música, arte urbano y moda.

El aparcamiento del Centro Polivalente albergará una programación que comenzará a las 17.30 horas y que incluirá, además de la competición, actuaciones, sesiones de pinchadiscos, grafiti y puestos de marcas locales de ‘streetwear’.

La propuesta se completará de forma paralela con un mural destinado al grafiti, puestos de moda urbana y servicio de barra, configurando un espacio alrededor de las distintas manifestaciones de esta cultura.

La actividad está abierta a todas las edades y quienes deseen competir también pueden formalizar previamente su participación mediante mensaje directo a través de las redes sociales de la organización.

Noticias relacionadas

Las batallas enfrentarán a dos participantes que deberán improvisar sus respuestas siguiendo diferentes patrones y rondas. La rapidez mental, la agilidad, los reflejos y la capacidad de réplica serán algunos de los aspectos valorados, junto a la coherencia de las letras y la rima.