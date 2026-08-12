A prisión el hombre detenido en Marbella por matar a su pareja

El hombre detenido en San Pedro Alcántara (Marbella) por presuntamente matar a su pareja, una mujer trans de 35 años, ingresará hoy mismo en prisión provisional, comunicada y sin fianza investigado por un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, en funciones de guardia, ha tomado esta decisión tras tomar declaración al arrestado, que durante la sesión sólo ha contestado a las preguntas planteadas por su abogado defensor. Las fuentes han añadido que Juan Carlos, de 59 años, ha admitido que mantenía una relación de pareja con Franyel desde hacía tres meses, que siempre la ha considerado como mujer y que la agresión mortal, una puñalada en el tórax, se produjo durante una pelea que ambos mantuvieron el domingo.

Juzgado ordinario

Las fuentes han explicado que, aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por un juzgado originario y no de violencia sobre la mujer dado que Franyel no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, "un requisito legal indispensable en este ámbito". El juez se ha inhibido en favor de la plaza número 2, que instruirá la causa por ser el que estaba de guardia en el momento de los hechos.

El caso trascendió sobre las 16.15 horas del lunes. Un aviso a 112 alertó de una posible agresión en una vivienda de la calle Castilla, en el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara, pero los servicios sanitarios que se desplazaron al inmueble no pudieron hacer nada por la vida de la víctima, que presentaba heridas de arma blanca y signos de llevar muchas horas sin vida. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y detuvo al hombre, que confesó la agresión. Desde el primer momento, la Policía Nacional aseguró que las discusiones eran habituales en la pareja y el caso se investigaba como violencia doméstica y no de género porque no constaba inscripción o inicio de trámites de cambio de sexo de la víctima.

Ya el martes, el TSJA informó de que el presunto agresor y la víctima se denunciaron por una supuesta agresión mutua el pasado sábado 1 de agosto tras un incidente en el que ambos fueron detenidos y trasladados a la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Sin embargo, el juez se vio obligado archivar la causa al no querer ninguno de los dos ratificar la denuncia en sede judicial.