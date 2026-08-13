El Ayuntamiento de Marbella renueva su apoyo a Amas de Casa San Bernabé con 6.000 euros para su proyecto social

El Ayuntamiento de Marbella y la asociación Amas de Casa San Bernabé han renovado el acuerdo de colaboración por el cual el colectivo social percibirá 6.000 euros para financiar el proyecto ‘Mujeres por Marbella’, que incluye el desarrollo de talleres socioeducativos, actividades de interés social y acciones para fomentar la participación del colectivo, además de gastos de funcionamiento y mantenimiento de la entidad.

«La ayuda contribuye a afrontar parte de los gastos derivados de la programación, entre ellos los relacionados con los viajes y las actividades de baile», señala la presidenta del colectivo, Rosario Arévalo.

La asociación desarrolla actividades formativas, culturales y de participación ciudadana y gestiona un centro social abierto al barrio que constituye un espacio de encuentro y dinamización, especialmente dirigido a las mujeres.

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La asociación, con más de 30 años de trayectoria, celebra además todos los miércoles un encuentro que funciona como espacio de participación y comunicación y actividades organizadas con motivo del Día de Andalucía, el 28 de febrero; y San Bernabé, el 11 de junio.