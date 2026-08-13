Izquierda Unida de Marbella advierte del riesgo de incendio en el Pecho de las Cuevas

Izquierda Unida–Por Andalucía Marbella denunció este miércoles el «deficiente estado de conservación» del Pecho de las Cuevas y alertó del «elevado riesgo de incendio» de la zona verde, de alrededor de 40.000 metros cuadrados de superficie y situada en pleno centro de la ciudad.

La formación de izquierdas señaló que el equipo de Gobierno no ha adoptado soluciones para eliminar la acumulación de maleza, residuos y árboles secos o caídos en la ladera de la zona forestal, uno de los grandes pulmones verdes del centro urbano de Marbella.

«Nos encontrarnos con una ladera llena de matorral seco y árboles caídos. El estado de mantenimiento es lamentable y, en plena temporada de alto riesgo, convierte este espacio en un auténtico peligro para las viviendas próximas y para quienes utilizan sus senderos», declaró el coordinador local de Izquierda Unida, Manuel Núñez.

IU considera «insuficiente» que los servicios municipales retiren «ocasionalmente» los residuos depositados junto a los itinerarios peatonales y reclama una intervención integral que abarque la totalidad de la ladera «y no se limite a los espacios más visibles».

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«No basta con retirar la basura de los senderos de tarde en tarde. El Pecho de las Cuevas necesita un verdadero programa de mantenimiento periódico que incluya el desbroce de la vegetación seca, la retirada de los árboles caídos y todas las actuaciones preventivas necesarias», explica el coordinador de la coalición de izquierdas de Marbella.