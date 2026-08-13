Vecinos y colectivos critican la tala de árboles en Marbella ante la repetición de caídas

La caída el martes de una rama de gran tamaño en la calzada de la avenida Ramón y Cajal, una de las principales arterías de Marbella, en pleno verano ha vuelto a sembrar las dudas sobre la gestión que hace el Ayuntamiento de la masa arbórea del municipio.

El desplome de la rama, que afectó a dos vehículos, se suma a las frecuentes caídas de árboles que se han registrado en Marbella en los últimos meses, mientras que vecinos, colectivos sociales y oposición critican las talas, algunas de ellas calificadas de «indiscriminadas», que el Consistorio ejecuta desde hace años en diferentes calles del centro urbano; barrios populares, como Miraflores; o en el distrito de Las Chapas.

Una de las caídas de árboles más graves que se ha registrado en Marbella se produjo en marzo de 2025, cuando un árbol de gran porte se desplomó en la barriada de Santa Marta e hirió a una mujer que falleció diez días después y causó destrozos en varios vehículos.

Vecinos de la barriada informaron semanas antes al Gobierno local de que la excesiva inclinación del árbol y sus grandes dimensiones entrañaban riesgo de caída en la calzada. El Ayuntamiento desoyó el avisó.

Días después de aquel desplome, otro árbol de gran porte cayó en el centro urbano de Marbella sobre un vehículo que se encontraba en marcha; mientras que en julio, ramas de grandes dimensiones se desplomaron en la avenida Severo Ochoa.

Árbol caído en la barriada de Plaza de Toros

Hace un año, un árbol de gran porte se vino abajo en la barriada de Plaza de Toros, lo que afectó a varios vehículos estacionados; mientras que ramas de gran tamaño han caído en los últimos meses en calles del centro de Marbella o diversos emplazamientos de San Pedro Alcántara, como el polideportivo El Arquillo o la plaza Juan Macías.

Las frecuentes caídas de ramas y árboles se producen mientras vecinos y colectivos sociales critican las talas de árboles en diferentes zonas de Marbella, especialmente en un periodo marcado por las altas temperaturas en pleno verano.

Vecinos del centro urbano de Marbella criticaron a inicios de agosto la tala de 15 árboles en la avenida Antonio Belón; y otros siete en la zona de El Capricho, en el distrito de Marbella Oeste.

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A mediados de junio, residentes de Las Chapas, uno de los distritos que más extensiones de zonas verdes alberga en el municipio, denunciaron la tala de «cientos de árboles» para liberalizar parcelas para construir edificios y piden a la Junta de Andalucía que supervise la eliminación de los ejemplares.