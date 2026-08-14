Ocio
Ofertan en Marbella 63 plazas gratis para actividades en la naturaleza
El programa Azulea, de la Diputación de Málaga, se desarrolla en diversos municipios de la provincia
El programa Azulea, una iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Málaga, ofrece actividades deportivas y de ocio en la naturaleza, a la que Marbella se suma con un total de 63 plazas gratuitas destinadas a fomentar la práctica del deporte sostenible y el respeto por el medio ambiente.
Marbella participará como municipio titular en tres actividades, como son un curso de iniciación al surf, una ruta de senderismo por la Cueva de Belda y el pantano de Iznájar y una jornada de espeleología en la Cueva de los Órganos, además de figurar como municipio suplente para una actividad de rafting familiar en el río Genil.
El programa contempla 23 plazas para el rafting familiar, siete para el curso de iniciación al surf, 24 para la ruta de senderismo en la Cueva de Belda y el pantano de Iznájar y nueve para la actividad de espeleología en la Cueva de los Órganos, que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, como Málaga capital, Cueva de San Marcos, Mollina y Cuevas Bajas.
«Azulea pone el foco en las actividades desarrolladas en el medio natural, donde la concienciación ambiental y el respeto por el entorno son aspectos fundamentales, al tiempo que permite promocionar los espacios naturales de la provincia y acercar a los ciudadanos a municipios que, de otro modo, sería más difícil conocer a través de este tipo de experiencias», señala la técnico de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Marina Moreno.
Las inscripciones se abrirán aproximadamente un mes antes de la celebración de cada actividad.
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