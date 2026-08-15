Marbella aprueba un millón de euros para rescatar un parking en San Pedro Alcántara

La Corporación municipal aprobó este viernes, en un pleno extraordinario, destinar un millón de euros a rescatar la concesión del aparcamiento soterrado de la plaza de Istán, en San Pedro Alcántara, y tratar así de ampliar la oferta de estacionamientos y mejorar la movilidad, una de las grandes deficiencias en el municipio.

El importe procede de los cerca de 2,3 millones de euros que el Gobierno central ha transferido al Ayuntamiento por su participación en los tributos del Estado de 2024.

El aparcamiento cuenta con 275 plazas, de los que cerca de 200 se encuentran alquiladas en diferentes regímenes.

Los abonados seguirán utilizando sus estacionamientos y pagando en las mismas condiciones mientras el Ayuntamiento materializa la incorporación del aparcamiento al patrimonio municipal, tramite que prevé culminar antes de que concluya el año.

Tras terminar el procedimiento de rescate, el Ayuntamiento estudiará distintas fórmulas para gestionar las plazas disponibles y analizará la posibilidad de mantener los actuales modelos para los arrendatarios y destinar las aproximadamente 75 restantes a rotación o valorar «otras modalidades de explotación».

El Ayuntamiento cedió a una empresa en 2009 la construcción del equipamiento y su explotación durante 40 años.

La empresa entró en concurso de acreedores, lo que abrió un proceso administrativo, económico y concursal.

La deuda de la concesionaria la asumió una entidad financiera, ente con la que el Ayuntamiento negocia la operación de rescate del aparcamiento.

El Gobierno local anunció en 2019 el inicio del expediente para que el Ayuntamiento rescatase el aparcamiento, con el objetivo de que el trámite quedara resuelto antes de la primavera de 2020. Pero la operación fracasó.

Los fondos transferidos por el Gobierno central al Ayuntamiento permitirán también ampliar partidas relacionadas con la limpieza de aguas litorales o la reposición de infraestructuras.

A la cantidad que percibe el Ayuntamiento por su participación en los ingresos del Estado se suman cerca de 640.000 euros procedentes del patrimonio municipal, principalmente vinculados a concesiones administrativas, de los que 280.000 euros se destinarán a nuevas obras, entre las que figuran intervenciones en calle Ávila, calle San Javier y La Fontanilla.

También se aprobó destinar 460.000 euros a mejorar el firme de la antigua N-340.