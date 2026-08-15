Ocio
Pinchadiscos locales cierran los eventos para jóvenes en Marbella
Las actuaciones estivales se desarrollarán desde el 22 de agosto hasta el 5 de septiembre
Marbella celebrará entre el 22 de agosto y el 5 de septiembre cuatro fiestas temáticas con pinchadiscos locales para cerrar la programación de ‘Verano Joven’, una iniciativa impulsada por la delegación del ramo que incorpora distintas propuestas gratuitas de ocio, música y entretenimiento dirigidas a este colectivo.
La primera de las citas será ‘Flamenco Neón’, el 22 de agosto, en el Parque del Mediterráneo, donde se habilitará la última zona de aparcamiento.
El evento comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 04.00 horas, con una propuesta que combinará música flamenca y sonidos actuales, además de diferentes acciones de animación y performances de neón.
El cartel estará integrado por EnzoBV, Mike Sierra, DYne y Pablo Morillo. La actividad estará dirigida exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que se establecerá un control de acceso mediante DNI y un aforo limitado.
El recinto dispondrá asimismo de servicio de barra.
El calendario concluirá el 5 de septiembre con la ‘Pool Party’, también en el Parque del Mediterráneo.
Esta fiesta de cierre estival invitará a los asistentes a acudir con bañador o ropa de verano e incorporará cañón de espuma y diferentes elementos de animación.
En esta última cita participará el pinchadicos Tomi Demaio, acompañado por los artistas locales Jilton, Samy Asuik y Mikel Lombarte.
Las actividades contarán con las correspondientes medidas de seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite
- Susto en una playa de Málaga: un enorme pez sigue a un bañista y acaba varado en la orilla
- Dónde ver el eclipse solar en Marbella: El Ayuntamiento recomienda las playas de Cabopino y El Cable y el Paseo Marítimo
- Cuando Marbella fue la capital de la provincia
- El restaurante de la Costa del Sol que te lleva directo al sur de Italia
- El presunto homicida de Marbella y su pareja se denunciaron una semana antes del crimen por una agresión mutua
- Desmantelado en el centro de Marbella un coffee shop en el que se vendían drogas
- Marbella habilita un punto de limpieza de proximidad para los barrios de Puya y Albarizas