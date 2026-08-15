Pinchadiscos locales cierran los eventos para jóvenes en Marbella

Marbella celebrará entre el 22 de agosto y el 5 de septiembre cuatro fiestas temáticas con pinchadiscos locales para cerrar la programación de ‘Verano Joven’, una iniciativa impulsada por la delegación del ramo que incorpora distintas propuestas gratuitas de ocio, música y entretenimiento dirigidas a este colectivo.

La primera de las citas será ‘Flamenco Neón’, el 22 de agosto, en el Parque del Mediterráneo, donde se habilitará la última zona de aparcamiento.

El evento comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 04.00 horas, con una propuesta que combinará música flamenca y sonidos actuales, además de diferentes acciones de animación y performances de neón.

El cartel estará integrado por EnzoBV, Mike Sierra, DYne y Pablo Morillo. La actividad estará dirigida exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que se establecerá un control de acceso mediante DNI y un aforo limitado.

El recinto dispondrá asimismo de servicio de barra.

El calendario concluirá el 5 de septiembre con la ‘Pool Party’, también en el Parque del Mediterráneo.

Esta fiesta de cierre estival invitará a los asistentes a acudir con bañador o ropa de verano e incorporará cañón de espuma y diferentes elementos de animación.

En esta última cita participará el pinchadicos Tomi Demaio, acompañado por los artistas locales Jilton, Samy Asuik y Mikel Lombarte.

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Las actividades contarán con las correspondientes medidas de seguridad.