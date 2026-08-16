Anuncian para antes de final de año una pista de ‘pump track’ en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado la construcción, antes de final de año, de una pista de ‘pump track’ en el parque del arroyo de la Represa, una actuación que permitirá dotar a la ciudad de una infraestructura especializada para la práctica del BMX, adaptada a las necesidades actuales de esta disciplina y concebida para usuarios de distintos niveles.

El proyecto ha sido diseñado siguiendo las indicaciones del reconocido especialista Rubén Alcántara, quien ha definido las características técnicas del trazado y la distribución de los distintos recorridos.

El equipamiento, ubicado sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados y cofinanciado por la Junta de Andalucía a través del Plan de Grandes Ciudades, contará con dos zonas diferenciadas, una destinada a usuarios con mayor experiencia y otra pensada para quienes se inician en esta modalidad, favoreciendo tanto el aprendizaje como la práctica deportiva en condiciones de seguridad.

Los trabajos comenzaron con la demolición integral de la antigua instalación y han incorporado medidas de sostenibilidad mediante la reutilización del hormigón resultante como base de la nueva pista.

Esto ha permitido evitar el traslado de residuos, reducir el tránsito de camiones y prescindir del aporte de nuevos materiales de cantera, minimizando así el impacto ambiental y optimizando los recursos de la obra.

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La actuación contempla la conservación del arbolado «que proporcionan sombra e integración paisajística al entorno», señala el Ayuntamiento.