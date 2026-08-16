Ayudas para las entidades deportivas de San Pedro Alcántara

San Pedro Alcántara ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a entidades deportivas sin ánimo de lucro con sede o domicilio social en la localidad.

Las ayudas tienen como finalidad colaborar en la financiación de los gastos derivados de la organización de eventos en este ámbito y de la participación en competiciones, contribuyendo al fortalecimiento del tejido asociativo y al fomento de la práctica deportiva.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de agosto. Los clubes interesados deberán tramitar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella.

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La propuesta está destinada a los colectivos que cumplan los requisitos de las bases reguladoras, entre ellos tener su sede o domicilio social en San Pedro.