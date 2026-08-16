El Mediterráneo, en la mesa

Las noches de verano en Marbella y el resto de la Costa del Sol tienen un ritmo propio en verano y, en restaurante Frou Frou, ese ritmo se vive alrededor de la mesa.

El establecimiento de grupo Bulldozer, ubicado en Playas del Duque, en las proximidades de Puerto Banús, propone durante la segunda mitad de agosto una experiencia gastronómica que reúne en la mesa los grandes sabores del Mediterráneo a través de una cocina pensada para compartir y un ambiente concebido para disfrutar de las largas cenas estivales.

Abierto cada noche de 19.00 a 00.00 horas, Frou Frou invita a sus clientes a descubrir una oferta gastronómica donde «el producto, el sabor y el placer de compartir marcan el ritmo de cada velada», señala el establecimiento.

La propuesta gastronómica está liderada por el chef Sergey Yurchyshyn y recorre los sabores de las costas mediterráneas a través de una cocina contemporánea basada en el producto.

«La carta está concebida para compartir y recorre los sabores del Mediterráneo desde una mirada contemporánea», señala el cocinero.

Entre sus propuestas destacan el carpaccio de pulpo con bottarga, el gazpacho de fresa con tomate, stracciatella y pepino, las croquetas de jamón ibérico, el tataki de atún con salsa aojiso y trufa fresca, el orzo de mariscos y la lubina con almejas y salsa mediterránea.

Uno de los grandes protagonistas de la experiencia es el ‘fish market display’, donde los comensales pueden elegir pescados y mariscos frescos del día, como gamba roja, carabinero, dorada, lubina o rodaballo, y escoger la elaboración que prefieran.

«Se trata de una cocina que apuesta por el sabor, el producto y el placer de compartir, convirtiendo cada cena en una experiencia que invita a quedarse un poco más», agrega el establecimiento.

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El restaurante celebrará además una nueva edición de Ciao Bella el 28 de agosto, una propuesta que incorpora música en directo y entretenimiento para acompañar la experiencia gastronómica .