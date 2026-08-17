El Castillo de Marbella revela su compleja historia tras más de una década de investigación arqueológica

Trabajos de diagnóstico e investigación arqueológica en el Castillo de Marbella realizados durante más de una década han proporcionado resultados de relevancia histórica del pasado local y han evidenciado la riqueza y complejidad del yacimiento, así como su ocupación continuada a lo largo de diferentes periodos.

Las investigaciones se iniciaron en 2011 con el desarrollo del Plan Director y han comprendido un total de once excavaciones.

Los primeros sondeos sacaron a la luz los restos de una construcción romana que permitieron situar los orígenes del casco antiguo en etapas hasta entonces desconocidas.

El estudio del enclave ha combinado excavaciones, prospecciones geofísicas con georrádar, caracterización de morteros, pruebas de datación, examen de paramentos, levantamientos topográficos y trabajos de fotogrametría.

La aplicación de estas técnicas ha favorecido un conocimiento más preciso del origen y la evolución de la fortaleza, además de proporcionar información sobre la configuración arquitectónica de sus murallas.

La campaña de 2026 se ha centrado en un sondeo efectuado en el patio del colegio Nuestra Señora del Carmen, donde se ha registrado la secuencia estratigráfica completa del yacimiento hasta alcanzar el nivel geológico identificado cinco fases históricas, entre las que sobresale una fosa séptica de época almohade, fechada en la segunda mitad del siglo XII, con abundante material cerámico y varias piezas completas.