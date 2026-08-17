Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabren las playas de Sacaba, Misericordia y GuadalmarLa Feria de Málaga que pasa de padres a hijosPrisión provisional para el detenido por el homicidio de su compañero de pisoBandera roja en playas de BenalmádenaProhibición de la Cohetá en ToloxMuere ahogada una mujer en Rincón de la VictoriaLa plaza del Siglo de MálagaLa Feria Mágica de Málaga
instagramlinkedin

Ocio

Marbella organiza una edición del Curso de Paddle Surf Inclusivo y Seguridad en el Mar con 95 plazas gratuitas para niños y jóvenes

El curso combina el aprendizaje del paddle surf con talleres de seguridad marítima y actividades de concienciación medioambiental y desarrollo personal

Usuarios del curso de Paddle Surf de Marbella

Usuarios del curso de Paddle Surf de Marbella / Ayuntamiento de Marbella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

Marbella alberga durante el mes de agosto una edición del Curso de Paddle Surf Inclusivo y Seguridad en el Mar, una iniciativa integrada en el programa Marbella Summer Sport 2026 que oferta un total de 95 plazas gratuitas para niños y jóvenes de entre siete y 16 años.

La iniciativa se desarrolla en las instalaciones del Club Náutico del Puerto Deportivo de Marbella con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y favorecer la inclusión a través del deporte.

El curso combina la iniciación al paddle surf con talleres de seguridad en el mar y actividades complementarias como Big SUP, kayak, juegos de playa y acciones de concienciación medioambiental y desarrollo de la autonomía personal.

La programación se distribuye en cuatro turnos semanales hasta el 28 de agosto, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con servicio opcional de playa matinal y recogida flexible al finalizar la jornada.

Noticias relacionadas y más

La organización contempla grupos reducidos, con un monitor por cada diez participantes y personal específico de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents