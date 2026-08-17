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Marbella organiza una edición del Curso de Paddle Surf Inclusivo y Seguridad en el Mar con 95 plazas gratuitas para niños y jóvenes
El curso combina el aprendizaje del paddle surf con talleres de seguridad marítima y actividades de concienciación medioambiental y desarrollo personal
Marbella alberga durante el mes de agosto una edición del Curso de Paddle Surf Inclusivo y Seguridad en el Mar, una iniciativa integrada en el programa Marbella Summer Sport 2026 que oferta un total de 95 plazas gratuitas para niños y jóvenes de entre siete y 16 años.
La iniciativa se desarrolla en las instalaciones del Club Náutico del Puerto Deportivo de Marbella con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y favorecer la inclusión a través del deporte.
El curso combina la iniciación al paddle surf con talleres de seguridad en el mar y actividades complementarias como Big SUP, kayak, juegos de playa y acciones de concienciación medioambiental y desarrollo de la autonomía personal.
La programación se distribuye en cuatro turnos semanales hasta el 28 de agosto, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con servicio opcional de playa matinal y recogida flexible al finalizar la jornada.
La organización contempla grupos reducidos, con un monitor por cada diez participantes y personal específico de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales.
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