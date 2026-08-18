Manuel Carrasco, Camilo, Yandel y Wisin se suman a los Premios Juventud 2026 en Marbella

Los Premios Juventud 2026 siguen engordando su cartel para su histórica edición en Marbella. Manuel Carrasco, Camilo, Yandel, Wisin, Ángela Aguilar, Aria Vega, DND | Do Not Disturb, Natanael Cano y Santos Bravos se han incorporado a la lista de artistas que actuarán el próximo jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella.

La cita marcará un hito para estos galardones de la música y el entretenimiento latino producidos por TelevisaUnivision, ya que será la primera vez en sus 23 años de historia que los Premios Juventud se celebren fuera de América. Marbella se convertirá así en el escenario de una de las grandes noches internacionales de la música latina.

Los nueve nuevos nombres se suman a un cartel en el que ya estaban confirmados Quevedo, Marc Anthony, Ana Mena, Farruko, Elvis Crespo, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Greeicy y Rous, reforzando una programación que mezcla pop, música urbana, ritmos latinos y artistas españoles con una amplia proyección internacional.

Entre las nuevas actuaciones destaca la de Manuel Carrasco, que debutará sobre el escenario de Premios Juventud con un popurrí de 'Buchito' y 'Oh Si Pudiera'. El cantante onubense se une así a otros artistas españoles ya anunciados para actuar durante la gala, como Quevedo y Ana Mena.

Noticias relacionadas

La presencia española también tendrá un peso destacado entre los nominados. En la lista aparecen nombres como Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Quevedo, Amaia, Ana Mena, Lola Índigo, Bad Gyal, La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco y Rels B, entre otros. La celebración de los Premios Juventud en Marbella situará de este modo a la Costa del Sol en el foco internacional de la música latina el próximo 3 de septiembre.