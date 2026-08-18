El PSOE pide «seriedad» en el mantenimiento del arbolado de Marbella

El PSOE pidió este lunes al equipo de Gobierno de Marbella «que se tome en serio de una vez por todas» el mantenimiento del arbolado del municipio para evitar «que sigan ocurriendo desgracias».

La formación socialista lamentó la «penosa imagen» que ofreció el martes el municipio, en plena temporada alta de turistas, cuando una rama de gran porte se desplomó en la avenida Ramón y Cajal, una de las principales arterías de Marbella, ante la estupefacción de los viandantes.

Las ramas aplastaron dos vehículos que circulaban por la calzada, por lo que el incidente «pudo haber tenido consecuencias más graves», señaló el edil, Adrián Jiménez.

«No es un hecho aislado ni fortuito, sino algo habitual que lleva ocurriendo años en el municipio y que tiene que ver con la falta de mantenimiento por la dejadez de una alcaldesa (Ángeles Muñoz) más preocupada de los asuntos de sus amigos que de los intereses de la ciudadanía», señaló el edil.

«Cualquier día ocurrirá otra desgracia», agregó el concejal, que recordó que en marzo de 2025 un árbol de gran porte cayó en la barriada de Santa Marta y causó heridas a una vecina, que falleció días después. Semanas antes, vecinos de la barriada advirtieron al equipo de Gobierno del peligro que entrañaba el árbol debido a su gran porte e inclinación.

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«Lo normal es que después de aquella tragedia se hubieran asumido responsabilidades y, sobre todo, tomado medidas, pero Muñoz y sus concejales nada han hecho», lamentó el edil del PSOE.