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Vecinos de Plaza de Toros de Marbella celebran su velada del 28 al 30 de agosto

Distintos participantes de la velada en la barriada de Plaza de Toros de Marbella.

Distintos participantes de la velada en la barriada de Plaza de Toros de Marbella. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

La velada de la barriada Plaza de Toros regresará del 28 al 30 de agosto con un programa dirigido a todos los públicos y que combinará propuestas para los mayores, actuaciones musicales, carnaval, baile y una fiesta infantil del agua.

La programación comenzará con las actividades del Centro de Participación Activa de Mayores Plaza de Toros, que acogerá una gran paella y la elección de la reina y el rey del centro.

Por la noche se celebrará un espectáculo carnavalero gratuito, con la presencia de artistas locales y procedentes de la provincia de Cádiz.

El coso taurino volverá así a integrarse en la celebración de eventos vecinales tras la buena acogida de la edición del pasado año, por lo que la asociación de vecinos de la barriada defiende el aprovechamiento del recinto para iniciativas culturales y sociales.

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«La plaza de toros se engalana con estas actividades y es un entorno que merece la pena visitar, donde podemos disfrutar de la fiesta sin perder las raíces del barrio», señala el presidente de la asociación de vecinos Plaza de Toros, Gerardo López.

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