El Ayuntamiento de Marbella incorpora doce trámites electrónicos

El Ayuntamiento de Marbella ha incorporado doce trámites a su sede electrónica, con lo que eleva hasta 184 el número de procedimientos individualizados que los ciudadanos pueden realizar de forma telemática.

Los trámites corresponden al área de Actividades y Aperturas de la Delegación de Industria y están vinculados, entre otras cuestiones, a declaraciones responsables, actividades y efectos ambientales relacionados especialmente con la puesta en marcha y funcionamiento de negocios.

«Son trámites que resultan fundamentales para el tejido productivo de la ciudad y queremos que puedan desarrollarse con la mayor rapidez y eficacia posibles», señala el portavoz municipal, Félix Romero.

Una de las principales características del modelo implantado en la ciudad es que los trámites electrónicos han sido diseñados y adaptados específicamente a las necesidades de Marbella.

«El ciudadano puede iniciar estos procedimientos sin necesidad de solicitar cita previa ni desplazarse hasta una oficina de atención municipal, lo que supone un importante ahorro de tiempo y una mayor comodidad», señala el portavoz del equipo de gobierno de Marbella

El servicio multidisciplinar de Administración Electrónica, creado en 2018 e integrado por personal técnico y jurídico, trabaja en la elaboración individualizada de cada gestión conforme a las ordenanzas municipales y a la casuística propia de Marbella y San Pedro Alcántara.