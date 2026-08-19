El lujo de la Costa del Sol se viste de Tailandia para celebrar el aniversario de Anantara

El vestíbulo y los salones del hotel Anantara Villa Padierna, uno de los de más lujo de la Costa del Sol, albergará el 10 de septiembre las esencias más icónicas de Tailandia.

Con motivo del 25 aniversario de la marca Anantara, el emblemático establecimiento rendirá homenaje al país donde nació la compañía con un evento que acercará a la comarca la riqueza cultural, gastronómica y tradicional del país asiático.

La sala Linares del emblemático establecimiento hotelero se transformará para acoger un auténtico festival de la esencia tailandesa con deportistas del mundo de la modalidad deportiva del muay thai, una exposición de arte tailandés, un desfile de moda inspirado en la sofisticación y la identidad del país y danzas tradicionales.

La oferta gastronómica contará con una presencia especial con una selección de puestos de comida tradicional tailandesa y una selección de entrantes, tres platos principales y tres postres a elegir.

«Hay aniversarios que no solo celebran el camino recorrido, sino que invitan a volver a las raíces. Esta cita conmemorará el legado, la cultura y los valores que han acompañado a Anantara desde su nacimiento hace veinticinco años», señala la dirección del hotel.

La propuesta culinaria que rinde tributo a Tailandia tendrá continuidad hasta el 13 de septiembre en el restaurante La Veranda, donde los comensales podrán disfrutar de una exclusiva selección de platos inspirados en la gastronomía tailandesa, creada especialmente para el homenaje del hotel al país asiático y la marca de lujo tailandesa, que gestiona alrededor de 50 hoteles y equipamientos de descanso en Asia, Europa, África, Oriente Medio y el Océano Índico.

«Con esta celebración, Anantara Villa Padierna no solo conmemora un hito en la historia de la marca, sino que reafirma su compromiso con la creación de experiencias auténticas que conectan a los viajeros con las culturas que inspiran cada uno de sus destinos. Sin duda, se trata de un homenaje a los orígenes, al legado y a los valores que, desde hace 25 años, continúan definiendo el universo Anantara a través del arte de la hospitalidad», señala la dirección del establecimiento hotelero, ubicado en el Triángulo de Oro de la Costa del Sol, que forman Marbella, Benahavís y Estepona.