Marbella y Benahavís concentran tres de las diez calles más caras de España para comprar vivienda

El triángulo de oro de Marbella, una de las mecas del lujo inmobiliario de España y Europa, concentra tres de las diez calles más caras de España para comprar vivienda, según un estudio publicado este jueves por el portal inmobiliario Idealista. El top ten de las vías más exclusivas del país presenta precios mínimos de casi 6,4 millones de euros. En España, la zona más cara para adquirir una vivienda se encuentra en la isla de Mallorca, concretamente en el municipio de Andratx, y es el Camí des Salinar, donde sus propietarios piden una media de 15 millones de euros.

Esta zona de la Costa del Sol occidental de Málaga figura en la lista con tres calles ocupando los puestos tercero, séptimo y décimo. La tercera plaza corresponden a toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde los vendedores piden 10,5 millones por sus viviendas. La calle Osa Menor presenta una media de 7,8 millones euros que la sitúa en la séptima plaza, mientras que la Urbanización Cascada de Camoján, con casi 6,4 millones es la décima de la lista.

La compañía inmobiliaria ha indicado que la base de este análisis se basa en el precio medio de todo tipo de viviendas anunciadas en cada calle, y no necesariamente en los inmuebles individuales más caros de cada mercado, según Idealista.

Una vivienda en Cascada de Camojan, en Marbella. / L. O.

El top ten de calles más caras de España para comprar vivienda, según Idealista

La segunda plaza de este exclusivo ranking se lo lleva el Paseo de los Lagos en la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un precio medio de 11 millones.

En la cuarta y quina plaza figuran el Carrer Mossa en Palma de Mallorca (9,8 millones) y el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la madrileña urbanización La Moraleja (8,9 millones). El sexto puesto es para Carrer Binicaubell de Palma (7,9 millones) y el octavo y noveno para las calles madrileñas de Serrano y José Ortega y Gasset, en ambos casos con precios de 6.950.000 euros.

El estudio realizado por idealista incluye las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.

En cinco comunidades hay callles donde se supera el millón de euros por vivienda

Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras cinco autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Cataluña (5.980.000 euros), Canarias (5.950.000 euros), Comunidad Valenciana (4.200.000 euros), Galicia (1.980.000 euros) y País Vasco (1.790.000 euros).

La región más económica es Castilla-La Mancha, donde su calle más cara tiene un precio medio de 335.000 euros, seguida por Extremadura (475.000 euros) y Asturias (490.000 euros).