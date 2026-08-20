El PSOE de Marbella reclama resolver ya los problemas de saneamiento del litoral

El PSOE reclamó ayer a la Junta de Andalucía una «solución definitiva» para el saneamiento integral del litoral de Marbella y San Pedro Alcántara, una infraestructura que, debido a su estado, sufre periódicas deficiencias que ponen en riesgo una de los equipamientos clave para el desarrollo de un municipio cuya economía sigue estrechamente ligada a la llegada de turistas.

Las intensas lluvias, por ejemplo, dejan al descubierto las «graves carencias» de las tuberías y canalizaciones, lo que provoca que la suciedad y los residuos lleguen al litoral, de unos 27 kilómetros de longitud.

«Cada vez que llueve, las playas vuelven a pagar las consecuencias de unas infraestructuras que siguen sin estar a la altura de las necesidades del municipio», señala la portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez.

«No estamos ante un problema nuevo, ni ante una situación imprevisible. Llevamos años, reclamando al Gobierno regional que cumpla con sus responsabilidades y dé una solución definitiva al saneamiento integral en el municipio», agregó.

La portavoz del PSOE recuerda que el equipo de gobierno de Marbella ha rechazado en una sesión plenaria una moción en la que la formación socialista pedía que el Ayuntamiento reclamara al Gobierno regional las actuaciones para renovar el saneamiento integral de las playas.

«Lo más sorprendente es que el PP se niegue incluso a reclamar a Moreno Bonilla (el presidente andaluz) que cumpla con Marbella y San Pedro. No estamos pidiendo nada extraordinario; estamos pidiendo que la Junta haga aquello que le corresponde», agrega la portavoz del PSOE.

Pérez pidió al equipo de gobierno de Marbella que «se ponga del lado de los vecinos y de las playas del municipio y no del lado del PP».

«Si realmente defienden los intereses de Marbella, deberían ser los primeros en exigir a Moreno Bonilla que cumpla», apuntó.

La renovación del saneamiento integral del litoral es uno de los proyectos más reivindicados en Marbella desde hace décadas, por lo que la edil del PSOE pide a la Junta que «deje de dar largas y acometa las inversiones necesarias».

«Marbella no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de soluciones. No podemos aceptar que cada episodio de lluvia vuelva a poner en evidencia las mismas carencias. Queremos playas limpias, infraestructuras adecuadas y, sobre todo, una Junta que cumpla con Marbella y San Pedro», señala Pérez.

Más infracciones en las playas

El dispositivo que vela por la seguridad en las playas del municipio levantó 237 actas relacionadas con el incumplimiento de la normativa municipal desde finales de junio hasta mediados de agosto, frente a las 231 contabilizadas en todo el verano de 2025.

Del total registrado esta temporada, 193 actas corresponden a venta ilegal de artículos, principalmente pulseras, bolsos, gafas o prendas deportivas, según datos del Ayuntamiento.

La Policía Local también ha formulado denuncias por la venta ambulante de alimentos y por la realización de masajes sin autorización; y levantado actas por pasear mascotas por zonas del litoral no habilitadas para este uso.

La Policía Local apela a la «colaboración ciudadana» para mejorar la convivencia.

La Policía Local mantiene en la temporada estival un dispositivo específico de vigilancia en las playas de la ciudad integrado por 15 agentes y 80 vigilantes, que cuentan con el apoyo de 17 torres de vigilancia y un punto de coordinación situado en la playa La Bajadilla.

El dispositivo se completa con tres ambulancias con personal de enfermería y tres motos de agua para reforzar la atención y la seguridad en la costa.