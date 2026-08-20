Tradiciones
Vecinos de San Pedro Alcántara celebran la Fiesta de la Sardina este sábado
El evento se desarrollará desde las 19.00 a las 00.00 horas en la céntrica plaza de La Libertad
La asociación de vecinos El Cruce, de San Pedro Alcántara, celebra el sábado, de 19.00 a 0.00 horas, en la plaza de La Libertad la Fiesta de la Sardina, que reunirá a residentes y familias en un ambiente de convivencia.
El evento, que permite crear espacios de relación entre los vecinos, estrechar los vínculos de la comunidad y mantener vivas las tradiciones y las actividades conjuntas, contará con sardinas a precios populares, música y baile.
En Marbella, los vecinos de Plaza de Toros celebrarán del 28 al 30 de agosto la velada de la barriada, que combinará propuestas para los mayores, actuaciones musicales, carnaval, baile y una fiesta infantil del agua.
La programación comenzará con las actividades del Centro de Participación Activa de Mayores Plaza de Toros, que acogerá una gran paella y la elección de la reina y el rey del centro.
Por la noche se celebrará un espectáculo carnavalero gratuito, con la presencia de artistas locales y de Cádiz.
El coso taurino volverá así a integrarse en la celebración de eventos vecinales tras la buena acogida de la edición del pasado año, por lo que la asociación de vecinos de la barriada defiende el aprovechamiento del recinto para iniciativas culturales y sociales.
«La plaza de toros se engalana con estas actividades y es un entorno que merece la pena visitar, donde podemos disfrutar de la fiesta sin perder las raíces del barrio», señala el presidente de la asociación de vecinos Plaza de Toros, Gerardo López.
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