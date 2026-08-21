Detenido un 'narco total' en Marbella: lideraba un grupo que traficaba con marihuana al por mayor para financiar los envíos de cocaína desde Bolivia

El líder de una organización dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína y marihuana en Alemania ha sido detenido en Marbella. La operación, que suma otros ocho arrestados en territorio germano, ha permitido intervenir cuatro toneladas de cannabis, 27,5 kilos de cocaína, unos 1,5 kilos de crack y 800 litros de aceite de anfetamina con los que se podrían haber cocinado de tres toneladas de droga sintética. La Policía Nacional estima que el grupo habría obtenido a lo largo de su actividad un beneficio superior a los 11.000.000 de euros.

La investigación comenzó en abril de este mismo año, cuando se detectó en Marbella la presencia de una importante organización criminal alemana dedicada a la introducción en Europa de grandes cantidades de cocaína procedentes de Bolivia y a la distribución de marihuana desde la Costa del Sol a distintos países, sobre todo Alemania. La Policía Nacional ubicó e identificó en la ciudad malagueña a un miembro del grupo que resultó ser el líder, un hombre que las autoridades alemanas vinculaban a un alijo de 1,3 toneladas de marihuana procedente de España. "Esta persona era considerada High Value Target (objetivo de alto valor) para Europol y había aprendido a gestionar la organización por sus trabajos previos para otros grupos criminales", ha explicado la Dirección General de la Policía.

Viajes a Brasil

Las pesquisas revelaron que esta banda traficaba con grandes cantidades de cannabis con cuyos beneficios financiaban envíos marítimos de cocaína desde Bolivia a Europa y que era el propio líder de la organización el que viajaba con frecuencia a Brasil para organizar las operaciones. Los beneficios finales, que hasta ahora se han estimado en más de 11 millones de euros, lo invertían en inmuebles, generalmente locales comerciales que alquilaban para que el dinero volviera a su cauce legal.

La operación explotó en junio con 35 entradas y registros en Marbella (3), Alemania (31) y Austria (1) en los que se localizaron las drogas, un laboratorio clandestino, cinco armas de fuego, ocho vehículos, 18 dispositivos móviles, 126.000 euros además de diversa documentación mercantil. Todos los detenidos han ingresado en prisión tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales.