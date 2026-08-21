Marbella estrena Anfitrión Villas & Suites, un concepto hotelero de alta gama que prioriza la intimidad y el diseño

En pleno destino turístico que se caracteriza por una planta hotelera de lujo que concentra sus servicios y experiencias en un volumen único con un vestíbulo como protagonista emerge Anfitrión Marbella Villas & Suites, un resort boutique de cuatro villas que reúnen 19 suites.

La disposición fragmentada del complejo, ubicado a pie de la playa de Nueva Andalucía y en el entorno de Puerto Banús, disuelve la escala hotelera y construye una secuencia de espacios más cercana a la idea de retiro, con accesos y recorridos breves que discurren entre suites, espacios de estar, terrazas, jardines y piscinas.

«El proyecto transforma una tipología de villa asociada a la privacidad, la escala humana y la vida al aire libre en un modelo hotelero de alta gama, sin perder intimidad y construyendo una identidad espacial, sobria, cálida y preparada para durar», señala la dirección del complejo hotelero de Marbella.

La privacidad, lo más buscado por el turista

La privacidad del inquilino, uno de los requisitos más valorados por los turistas de más poder adquisitivo que visitan el municipio y el resto de la Costa del Sol, se consigue mediante un sistema de umbrales visuales y transiciones entre las áreas comunes e íntimas del complejo.

El carácter mediterráneo del resort se entiende como un sistema de interiores que se prolongan hacia el exterior, lo que favorece también la ventilación, la luminosidad y el uso continuado de porches y zonas ajardinadas.

La exclusiva oferta del resort se completa con una programación artística que se articula a través de un programa de residencias artísticas y una colección permanente de obras.

«Contamos con una arquitectura contenida, neutra y sofisticada, pensada para convivir con el arte sin competir con él. De ahí que suites y zonas comunes se conciban como estancias‑galería, con ejes visuales y fondos serenos que ordenan la experiencia y permiten que las obras aparezcan de forma natural en el recorrido cotidiano», explica la dirección de un resort cuyo interiorismo destaca por sus detalles, su escala y la calma visual que aumenta la percepción del espacio.

«El proyecto aprovecha su localización estratégica para ofrecer algo más difícil de encontrar; el silencio, la escala humana y una experiencia cultural integrada en la vida cotidiana del huésped», agrega.