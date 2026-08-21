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Reconocen la accesibilidad en cuatro playas de Marbella

El municipio malagueño obtiene la certificación UNE 170001-2:2007 para sus playas, garantizando autonomía y seguridad a todos los usuarios

Dunas de Artola en Marbella

Dunas de Artola en Marbella / La Opinión

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Marcel Vidal

Marbella

Las playas de Puerto Banús, San Pedro Alcántara, La Bajadilla y El Faro han obtenido la UNE 170001-2:2007, que acredita la implantación de un sistema de gestión orientado a garantizar que todas las personas puedan disfrutar de estos espacios, así como de sus instalaciones y servicios, con autonomía y seguridad.

La UNE 170001-2:2007 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de accesibilidad universal y persigue que espacios, instalaciones y prestaciones puedan ser utilizados por cualquier persona, con independencia de su edad o de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.

«Su alcance va más allá de la existencia de elementos concretos como pasarelas o aseos adaptados, ya que también analiza la planificación, la organización y los procedimientos implantados para detectar necesidades, prevenir y eliminar barreras, responder ante posibles incidencias y favorecer una mejora continua», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

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El municipio, cuya longitud de costa ronda los 27 kilómetros, cuenta con nueve playas dotadas de zonas de sombra y atención adaptada.

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