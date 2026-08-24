La Vuelta a España volverá a pasar por San Pedro Alcántara ocho años después

La caravana de la Vuelta a España, una de las tres grandes del circuito profesional ciclista del mundo, pasará por el municipio de Marbella el 11 de septiembre concretamente por San Pedro Alcántara, localidad a la que llegarán los corredores tras bajar por la carretera de Ronda.

La caravana publicitaria de la ronda española de la etapa 19, que saldrá de Vélez-Málaga y llegará a Peñas Blancas tras un recorrido de 210 kilómetros de distancia, llegará a San Pedro Alcántara entre las 16.00 y 16.26 horas y cruzará el término municipal marbellí en menos de 20 minutos para dirigirse a Estepona.

La carrera accederá a San Pedro por la A-397, la carretera de Ronda, y continuará por la travesía urbana para incorporarse, a través del enlace de la avenida Oriental, a la avenida Luis Braille. Desde allí proseguirá por la rotonda del bulevar y la avenida Norberto Goizueta hasta tomar la salida hacia la autovía por Guadalmina.

El Ayuntamiento aseguró este lunes que informará con antelación de las medidas especiales de movilidad, tráfico y estacionamiento que serán necesarias aplicar durante la jornada para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

l concejal del ramo, Lisandro Vieytes; el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el ciclista profesional Luis Ángel Maté han presentado hoy el recorrido de la prueba / L.O.

Luis Ángel Maté impulsa una salida ciclista en Marbella

Antes de la llegada a Marbella de la caravana de la vuelta española, que arrancó el sábado con una contrarreloj en Mónaco en la que se impuso el Tadej Pogacar -uno de los mejores ciclistas del mundo-, el municipio albergará una salida conjunta que organizará el exciclista profesional marbellí Luis Ángel Maté junto a entidades ciclistas locales, con especial protagonismo para los aficionados de menor edad.

«Como ciclista y como marbellero me llena de orgullo poder mostrar nuestras bondades a todo el mundo. La Vuelta es, probablemente, el evento itinerante más importante de nuestro país. Hay que aprovechar su repercusión para promocionar el territorio y, al mismo tiempo, incentivar el uso de la bicicleta», señala Maté, que, durante su carrera deportiva, tomó la salida de la Vuelta a España en diferentes ediciones.

«Actos como este sirven para crear adherencia a la práctica del ciclismo y para que cada vez haya más bicicletas», agrega el deportista marbellí, conocido como ‘El Lince Andaluz’ en el pelotón.

Mapa de la etapa 19 de la Vuelta.

Los precedentes de la Vuelta a España en Marbella

Marbella albergó en 2018 la salida de la segunda etapa de la edición de la Vuelta a España, que concluyó en El Caminito del Rey; y en el año 2015, el municipio acogió la primera etapa de la ronda española con una contrarreloj entre Puerto Banús y el centro urbano que discurrió por el paseo marítimo. La primera presencia de la Vuelta en Marbella fue en 1974, con una salida de etapa.