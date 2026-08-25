El Albergue Inturjoven de Marbella ganará aparcamiento, pistas deportivas y nuevas zonas verdes

El Albergue Inturjoven de Marbella ampliará sus servicios con nuevas instalaciones deportivas, zonas verdes y plazas de aparcamiento gracias al proyecto que ya se ejecuta en la parcela anexa a estas instalaciones. La actuación contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo de 571 plazas, además de nuevos equipamientos para los jóvenes y espacios de convivencia y esparcimiento.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha visitado este martes las obras junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. El proyecto supone una inversión de 24,8 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Marbella y tiene prevista su finalización en 2028.

Díaz ha destacado que la actuación permitirá que el albergue dé «un salto de calidad» y multiplique sus prestaciones, reforzando unas instalaciones que se han consolidado como referencia dentro de la red andaluza de Inturjoven.

Un aparcamiento de 571 plazas junto al Albergue Inturjoven de Marbella

La intervención se desarrolla sobre una parcela de 8.580,49 metros cuadrados vinculada al albergue. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella formalizaron un convenio mediante el que se concedió administrativamente el uso de estos terrenos al Consistorio para hacer posible el proyecto.

El nuevo aparcamiento contará con 571 plazas distribuidas en dos plantas bajo rasante. Una de ellas estará destinada a los vecinos y otra funcionará en régimen de rotación.

Además, 80 plazas quedarán reservadas para los usuarios del Albergue Inturjoven de Marbella durante el periodo de vigencia de la concesión.

La consejera ha defendido la colaboración entre administraciones como herramienta para aprovechar el patrimonio público y transformarlo en nuevos servicios. «El suelo público tiene que estar al servicio de los ciudadanos», ha señalado Díaz.

Nuevas pistas deportivas para los usuarios de Inturjoven

El proyecto supondrá también una ampliación de la oferta deportiva del albergue con una nueva zona multideportiva preparada para practicar baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley, tenis y bádminton.

Junto a estas instalaciones se construirá un edificio de apoyo destinado a prestar servicio a las pistas.

El Albergue Inturjoven tendrá el uso exclusivo de la pista multideportiva y del edificio anexo entre las 8.00 y las 15.00 horas y entre las 18.00 y las 22.00 horas durante el verano.

Durante el resto del año, el albergue tendrá reservado su uso entre las 18.00 y las 22.00 horas durante los fines de semana y festivos.

Más zonas verdes y espacios de esparcimiento en Marbella

La actuación incorpora además nuevas zonas verdes y espacios al aire libre, con arbolado, una pradera destinada a actividades deportivas y de ocio y un espacio preparado para la instalación de carpas.

También se habilitarán seis mesas de picnic. Los usuarios de Inturjoven tendrán derecho de uso preferente de estas zonas durante Semana Santa y la temporada estival.

El proyecto incluye igualmente una zona de vado y un área de carga y descarga de autobuses en la avenida Trapiche, además de una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

Rocío Díaz ha resumido el alcance de la actuación destacando que supondrá «más aparcamientos para los vecinos, mejores instalaciones para nuestros jóvenes, nuevos espacios deportivos y zonas verdes y un Albergue Inturjoven con mejores servicios».

Más de 3.800 usuarios en el Albergue Inturjoven de Marbella en 2026

Las instalaciones han alojado a 3.884 personas entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026. Más de la mitad de los usuarios, concretamente el 50,08%, son menores de 26 años, según los datos difundidos durante la visita.

En ese periodo han pasado por el albergue personas de 55 nacionalidades diferentes. Los españoles representan el grupo más numeroso, con 2.245 usuarios, seguidos de los italianos, con 329; los franceses, con 182; y los polacos, con 179.

Díaz ha defendido que las políticas dirigidas a los jóvenes deben traducirse en servicios útiles que permitan «encontrarse, practicar deporte, viajar, convivir y disfrutar de Andalucía».

El Albergue Inturjoven de Marbella, situado en pleno casco histórico, dispone de una capacidad máxima de 204 plazas y cuenta con habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño privado, además de jardines, terrazas, piscina y aparcamiento. También dispone de tres salas destinadas a actividades y eventos.

Acceso al Albergue Inturjoven de Marbella. / Archivo

Un proyecto para aliviar la demanda de aparcamiento en Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha señalado que la actuación permitirá responder a «una demanda histórica de aparcamiento en una zona especialmente sensible de la ciudad».

Muñoz ha destacado que el proyecto no se limita a la creación de cerca de 600 plazas de estacionamiento, sino que supondrá una transformación integral del entorno, con nuevos equipamientos deportivos, zonas verdes, espacios de convivencia y un centro de movilidad urbana.

La regidora ha indicado además que, después de dos meses de ejecución, las obras avanzan conforme a la planificación prevista.