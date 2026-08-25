Detenida en Málaga una falsa abogada por estafar 100.000 euros en la compraventa de un inmueble de lujo en Marbella

La Policía Nacional ha detenido a una falsa abogada que ofrecía servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles de lujo en Marbella por presuntamente estafar 100.000 euros a un inversor. Según ha informado la Comisaría Provincial, la mujer usaba una identidad ficticia y distintas argucias para ganarse la confianza del ahorrador y conseguir importantes pagos en metálico para la reserva de una vivienda.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 43 años que se percató del engaño de la falsa abogada, de 52, que se presentaba como intermediara al servicio de las principales inmobiliarias de Marbella. "Un alquiler con opción a compra de un inmueble en una lujosa urbanización de la ciudad resultó ser el anzuelo para atraer a la víctima, que después de distintas "tretas documentales" por la investigada, la convenció para hacer dos depósitos en efectivo, de 80.000 y 20.000 euros, respectivamente, en concepto de reserva", han explicado.

La Policía ha explicado que las argucias llegaban al extremo de engañar a profesionales del sector inmobiliario. "Bajo la promesa de atraer a nuevos clientes, depositaban en ella su confianza, entregándole incluso las llaves de los inmuebles y permitiéndole incluso el acceso a los mismos", han añadido. Sin embargo, la comisionista tenía un plan trazado y, tras recabar el dinero en efectivo del cliente inversor, desapareció con el depósito.

Se hacía pasar por su hermana

Durante la investigación se constató que también suplantaba la identidad de su hermana, con la que mantiene un notable parecido físico, llegando incluso a portar y exhibir para identificarse el pasaporte de su familia. De este modo, logró eludir temporalmente la actuación policial y judicial, decretando un juzgado de Marbella su búsqueda para detención por un delito de estafa.

Finalmente, la sospechosa resultó detenida en el Aeropuerto de Málaga, donde fue localizada cuando pretendía acceder al país con la documentación de su familiar. La intervención policial ha permitido confirmar su verdadera identidad a través del estudio de las impresiones dactilares, procediendo a su arresto por delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, intrusismo profesional y fraude a la Hacienda Pública, así como por una orden de búsqueda interesada por un Juzgado de I Marbella.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que acordó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La investigación permanece abierta y los agentes continúan realizando gestiones para esclarecer si la sospechosa pudo haber empleado el mismo modus operandi en otros procedimientos de compraventa.