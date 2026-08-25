Subvenciones
Marbella destina 100.000 euros a colectivos sociales
El Ayuntamiento de Marbella respalda con más de 100.000 euros proyectos de participación ciudadana, convivencia y dinamización social promovidos por asociaciones vecinales y cívicas
El Ayuntamiento de Marbella destina más de 100.000 euros en subvenciones a impulsar la actividad de una quincena asociaciones vecinales y cívicas dentro de la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Las aportaciones permitirán respaldar proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana y la convivencia en los barrios mediante la financiación de talleres socioeducativos, actividades de interés social, gastos de funcionamiento y material inventariable.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca «el compromiso municipal» con el tejido asociativo y asegura que «con esta línea de ayudas, queremos que puedan seguir desarrollando iniciativas dirigidas a los distintos colectivos de la localidad».
Un movimiento vecinal vivo y participativo
«El respaldo económico del Consistorio contribuye a fortalecer el trabajo que desarrollan estas organizaciones en los barrios y favorece la implicación de los vecinos en iniciativas de interés colectivo, al tiempo que se enriquece la vida comunitaria y se fomenta un movimiento vecinal vivo, participativo y cercano a las necesidades del colectivo», agrega la alcaldesa de Marbella.
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