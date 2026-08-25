Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas en una zona reforestadaEl Hospital Civil inaugura hoy las 750 plazas de su aparcamiento provisionalVecinos de Málaga alertan de un nuevo incendio en los terrenos de RepsolMálaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semanaFernando Cubillo (CCOO): “La crisis del saneamiento pone en jaque el turismo"Dos de los parajes más famosos de Málaga, elegidos entre las nueve maravillas naturales de AndalucíaSitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datosSegunda equipación del Unicaja para la temporada 2026/2027
instagramlinkedin

Subvenciones

Marbella destina 100.000 euros a colectivos sociales

El Ayuntamiento de Marbella respalda con más de 100.000 euros proyectos de participación ciudadana, convivencia y dinamización social promovidos por asociaciones vecinales y cívicas

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en un encuentro con las entidades beneficiarias

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en un encuentro con las entidades beneficiarias / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella destina más de 100.000 euros en subvenciones a impulsar la actividad de una quincena asociaciones vecinales y cívicas dentro de la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Las aportaciones permitirán respaldar proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana y la convivencia en los barrios mediante la financiación de talleres socioeducativos, actividades de interés social, gastos de funcionamiento y material inventariable.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca «el compromiso municipal» con el tejido asociativo y asegura que «con esta línea de ayudas, queremos que puedan seguir desarrollando iniciativas dirigidas a los distintos colectivos de la localidad».

Noticias relacionadas

Un movimiento vecinal vivo y participativo

«El respaldo económico del Consistorio contribuye a fortalecer el trabajo que desarrollan estas organizaciones en los barrios y favorece la implicación de los vecinos en iniciativas de interés colectivo, al tiempo que se enriquece la vida comunitaria y se fomenta un movimiento vecinal vivo, participativo y cercano a las necesidades del colectivo», agrega la alcaldesa de Marbella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents