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El PSOE destaca los fondos del Gobierno en la reforma del Consistorio

El Ejecutivo central aporta dos millones de euros en una inversión de unos 3,4 millones

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Pérez.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Pérez. / L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El PSOE destacó ayer la inversión de unos dos millones de euros que hará el Gobierno central para financiar las actuaciones de reforma del edificio que alberga el Ayuntamiento de Marbella, presupuestadas en cerca de 3,4 millones de euros. «Gracias al PSOE, se puede hacer esta remodelación. Se trata de una remodelación que servirá para mejorar las instalaciones, la accesibilidad al edificio y acercar estas instalaciones a los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara», señaló la portavoz del grupo municipal del PSOE, Isabel Pérez, en un vídeo difundido por las redes sociales de la formación.

Las obras, cuya finalización estaban previstas para agosto, terminarán a finales de año, según las nuevas previsiones del equipo de gobierno.

Mejoras en accesibilidad y eficiencia

La intervención permitirá modernizar uno de los principales edificios municipales, mejorar su eficiencia, reforzar la accesibilidad y adaptar sus espacios a las necesidades actuales de la administración, al tiempo que preserva los elementos de mayor valor patrimonial del inmueble.

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La rehabilitación contempla la renovación integral de la climatización, la sustitución de la carpintería exterior para mejorar el aislamiento térmico y una nueva distribución que facilite el trabajo diario de los distintos servicios. Entre las principales actuaciones que se ejecutan en el edificio, ubicado en la plaza de Los Naranjos, también figura la adaptación de la Casa Consistorial a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad contra incendios.

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