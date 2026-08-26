Ocio
Concierto de piano y violín en el Auditorio José Pernía Calderón de Marbella el viernes
El concierto 'La Danza Macabra: Nocturnos Fantásticos' presentará un repertorio variado de composiciones de autores como Piazzolla y Saint-Saëns
El Auditorio José Pernía Calderón, ubicado en el parque de La Constitución, acogerá el viernes, a las 21.00 horas, el concierto ‘La Danza Macabra: Nocturnos Fantásticos’, a cargo del Dúo Bowen, integrado por el violinista Adrián Martínez y el pianista Michael Davidov.
La propuesta ofrecerá al público un recorrido por diferentes épocas y estilos a través de composiciones de Johannes Wenzeslaus Kalliwoda, Carl Reinecke, York Bowen, Alexander Borodin, Astor Piazzolla y Camille Saint-Saëns.
La formación está compuesta por dos intérpretes de proyección internacional con una amplia trayectoria como solistas, músicos de orquesta y artistas de cámara, que han actuado en espacios como el Auditorio Nacional, el Palau de la Música Catalana, el Palacio Euskalduna o el Museo Guggenheim.
A lo largo de sus carreras han colaborado, como solistas y en distintas formaciones, con agrupaciones como la National Symphony Orchestra, la Amman Chamber Orchestra o las orquestas sinfónicas de Madrid, Eslovaquia, Galicia, Granada, Rostov y Duna de Budapest, entre otras.
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