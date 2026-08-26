Deporte
La Media Maratón de Marbella reunirá a 3.750 corredores de 30 nacionalidades
El excampeón del mundo Martín Fiz destaca el alto número de participantes extranjeros
Unos 3.750 corredores de 30 nacionalidades tomarán la salida, el 27 de septiembre, de la Media Maratón de Marbella, una de las pruebas deportivas más populares del municipio.
El día de la salida, la organización pondrá a disposición de más corredores 150 nuevas inscripciones.
La competición estrenará en esta edición un trazado que tendrá su salida en el Arco de Marbella y se dirigirá hacia Puerto Banús, donde estará situado el punto de giro.
Desde allí, los atletas continuarán por el paseo marítimo hasta completar la distancia oficial, con la meta ubicada en el Parque del Mediterráneo.
Entre las principales novedades destaca que el trayecto de ida discurrirá, a la altura de Puente Romano, por la antigua N-340 hasta alcanzar Puerto Banús, una modificación concebida para favorecer la fluidez de la carrera y facilitar la marcha a los corredores y la organización.
«Marbella cuenta con un magnífico paseo marítimo que suelo recorrer con asiduidad. Hay que destacar la gran participación de corredores procedentes de fuera de España, una circunstancia que va a suponer un importante revulsivo para la ciudad», señala el exatleta profesional y campeón del mundo de maratón Martín Fiz.
«Uno de los principales atractivos de la prueba es poder correr junto al mar. La aspiración es continuar creciendo en número de participantes en las próximas ediciones», agrega el director de la carrera, Álvaro Lucena.
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