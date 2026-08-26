Prevén para 2028 la culminación en Marbella de las obras del parking del albergue África

El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía prevén que las obras para habilitar 571 plazas de aparcamiento en el albergue África, una actuación que permitirá aumentar la oferta de estacionamientos en pleno centro del municipio, culminen a finales de 2027 o comienzos de 2028.

«Las obras avanzan a buen ritmo de ejecución. Hay que destacar también la profesionalidad de la empresa encargada de una obra especialmente compleja por sus características y por desarrollarse en pleno centro urbano», señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que visitó las actuaciones junto a la consejera andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.

Los estacionamientos se distribuirá en dos plantas bajo rasante en la parcela exterior del albergue. Del total de plazas, 80 estarán a disposición de los usuarios del albergue; y el resto se repartirán entre los residentes de los alrededores de las instalaciones y en régimen de rotación para usuarios de vehículos.

Para el aparcamiento público de rotación, el Ayuntamiento contempla aplicar un «modelo similar» al de los estacionamientos municipales, con una tarifa de un euro por cada 12 horas.

Las actuaciones, que cuentan con una inversión municipal de cerca de 25 millones de euros, servirán para, además de intentar, solventar una de las grandes deficiencias en la movilidad en el municipio, incrementar los equipamientos deportivos, escasos también en algunas zonas de la localidad.

El proyecto contempla dos campos de fútbol 7, una pista multideportiva preparada para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley, tenis y bádminton; praderas, arbolado, áreas para actividades al aire libre y seis mesas de picnic.

También recoge un edificio de apoyo a las instalaciones deportivas; una zona de vado y un espacio para carga y descarga de autobuses en la avenida del Trapiche; y una oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

Las instalaciones que se proyectan sobre la parcela contarán con una superficie de unos 8.500 metros cuadrados.

«Todo suelo público debe estar al servicio del ciudadano. La colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta se traduce en más aparcamientos, mejores instalaciones para los jóvenes, nuevos espacios deportivos y zonas verdes y un albergue con mejores servicios», señaló la consejera.

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