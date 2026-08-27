Subvenciones
Cerca de 670.000 euros en ayudas para las entidades deportivas de Marbella
Las ayudas, repartidas en líneas para clubes y deportistas individuales, buscan facilitar el desarrollo de la actividad y la participación en pruebas deportivas
El Ayuntamiento de Marbella destinará unos 670.000 euros a subvenciones deportivas en el transcurso de 2026.
Las ayudas, cuyas convocatorias han sido aprobadas por el equipo de Gobierno en Junta Local, incluyen las líneas de concurrencia competitiva dirigidas a clubes y deportistas individuales de Marbella y San Pedro Alcántara; y las de carácter nominativo.
Las dos líneas correspondientes a Marbella, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzó el 24 de agosto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, rondarán los 397.000 euros, de los que 267.000 euros serán para clubes; y 130.000 euros, para deportistas individuales o por parejas.
«Es un apoyo económico para facilitar el desarrollo de la actividad de las entidades deportivas y de los deportistas y su participación en pruebas de distinto ámbito. El objetivo es reforzar el respaldo a las asociaciones de la ciudad», señala el concejal del Área, Lisandro Vieytes.
En 2025, el Ayuntamiento recibió 32 solicitudes de ayudas de entidades deportivas, de las que 29 fueron admitidas.
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